​PP i Vox pacten per evitar ajuntaments d'esquerres arreu de l'estat

PP i Vox han arribat a un pacte de govern de coalició en diversos municipis de tot Espanya que permetrà la investidura com a alcalde de Madrid del popular José Luis Martínez Almeida , acord que té el vistiplau de Ciutadans.Segons han explicat des Vox, es tracta d'un pacte de governs en coalició "per impedir ajuntaments d'esquerres" i la ciutat de Saragossa està dins d'aquest acord.A més, s'estableix que Vox obtindrà regidories de govern en proporció als seus escons, segons fonts d'aquesta formació. En el cas de Madrid, podria implicar cedir al partit que lidera Santiago Abascal la presidència de Juntes de Districtes, que tenen capacitat executiva però els membres no formen part de la Junta de Govern municipal.En l'acord assolit ahir a la nit entre PP i Cs es repartien la cessió de les Juntes dels 21 districtes de la capital (12 pels populars i 9 per a la formació taronja). En subscriure al seu torn el PP un acord amb Vox, sembla indicar que els populars cediran la presidència d'algunes juntes a Vox.Les dues formacions han estat negociat fins ben entrada la matinada els Ajuntaments en diferents punts d'Espanya, inclosa la de la capital, i han avançat passades les 4 del matí que s'havia arribat a un acord.El primer a fer-ho ha estat el portaveu de Vox al Congrés dels Diputats, Iván Espinosa dels Monteros, i ho feia amb un concís missatge a aquesta hora: "Doncs finalment sembla que hi ha acord".Uns 40 minuts després ha estat el secretari general del PP, Teodoro García Egea, el que ha estat més contundent: "Hi ha acord, en unes hores tindrem governs per la llibertat a tot Espanya".Aquest acord arriba in extremis el mateix dia de la constitució dels ajuntaments i després de gairebé nou hores de negociació bilateral entre PP i Ciutadans, al llarg del dia d'ahir, que va acabar amb un acord de govern de coalició entre tots dos, amb la Alcaldia per a José Luis Martínez Almeida; i la Vicealcaldía per Begoña Villacís.També s'han repartit les regidories i els districtes, de manera que els populars tindran les carteres d'Hisenda i Personal; Salut, Seguretat i Emergències; Obres, Mobilitat i Medi Ambient, mentre que la formació de Begonya Villacís obté Desenvolupament Urbà Sostenible, Economia i Ocupació, i Família, entre d'altres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor