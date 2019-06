ERC i Junts per Sant Sadurní tanquen un preacord per repetir govern

Sant Sadurní d'Anoia 2019 Totes les dades Cens total: 9.475 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 6.734 71,07% Abstencions: 2.741 28,93% Vots nuls: 37 0,55% Vots en blanc: 58 0,87% Partit Vots % Regidors

Els líders de Junts per Catalunya i Esquerra a Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès) han tancat aquest divendres a la nit un preacord per repetir govern. "Apostem per un govern fort per afrontar els propers quatre anys de mandat", ha afirmat Junts per Sant Sadurní. Les dues formacions garantiran la majoria absoluta sobre els 17 regidors del ple, sumant els 5 edils republicans –força més votada el 26M- i els 4 membres dels post convergents.Totes dues formacions repetiran així l'aliança del darrer mandat, si bé el 2015 els nacionalistes van ser la força més votada i Esquerra va quedar en segona posició. Aquest dissabte al migdia ja s'escenificarà el preacord amb la investidura del republicà Josep Maria Ribas. Cap dels dos partits han donat més detalls de l’entesa, que preveuen perfilar a partir de dilluns.

