​El PP i Cs rubriquen un acord perquè Martínez Almeida sigui alcalde de Madrid

Els cap de llista del PP a l'Ajuntament de Madrid, José Luis Martínez Almeida, i de Ciutadans, Begoña Villacís, han arribat a un acord aquest divendres a la nit perquè el candidat popular sigui el nou alcalde de la capital espanyola amb el suport de la formació taronja.En una compareixença conjunta, Martínez Almeida i Villacís, que serà vicealcaldessa, han destacat que en l'acord ha primat la "generositat i la responsabilitat" dels dos partits i que s'han recollit 80 mesures, que segons Villacís, "no són suggeriments" sinó que "ens comprometen". Per la seva banda, el futur alcalde madrileny, ha celebrat que "es posarà fi a quatre anys de govern d'esquerra radical" i ha definit l'acord com a "satisfactori".Martínez Almeida ha confirmat que està en converses amb Vox per obtenir el seu suport mentre que Villacís ha deixat clar que la formació d'extrema dreta no entraria en un govern municipal que estarà format per PP i Ciutadans."El què cap votant de centre dreta entendria és que demà es pugui frustrar aquest canvi amb un programa tan sensat, raonable i eficaç com el que hem subscrit amb Ciutadans", ha comentat Martínez Almeida.

