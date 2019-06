Des de l’endemà de les eleccions he dit el mateix: governs republicans i alcaldes independentistes. Tenim unes hores encara per canviar pactes que no responen a la necessària unitat estratègica dels qui defensem la República Catalana. Siguem-ne responsables. https://t.co/kchmT90nEE — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) June 15, 2019

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet una crida a "canviar pactes" locals que, segons ha dit, "no responen a la necessària unitat estratègica" dels independentistes. En una piulada, Torra ha assegurat que hi ha "unes hores encara" per modificar els acords per la constitució d'alguns ajuntaments i promoure "governs republicans i alcaldes independentistes"."Siguem-ne responsables", ha afirmat el cap de l'executiu. Els plens d'investidura dels Ajuntaments se celebren aquest dissabte al migdia arreu de Catalunya, mentre que la votació per fer Ada Colau alcaldessa, amb els vots de comuns, socialistes i Valls, està prevista per les 17 hores.

