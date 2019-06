Martínez-Almeida (PP) és elegit alcalde de Madrid amb els vots de Ciutadans i Vox

El candidat del Partit Popular José Luis Martínez-Almeida ha estat elegit alcalde de Madrid amb el suport de Ciutadans i l'extrema dreta de Vox. La sessió de constitució del nou consistori madrileny ha transcorregut com es preveia, després que ahir al vespre populars i Ciutadans tanquessin un acord definitiu per governar la capital de l'Estat i posar fi al mandat progressista de Manuela Carmena. La candidata del partit taronja, Begoña Villacís, serà la vicealcaldessa en el nou govern municipal.Els d'Albert Rivera van conduir les negociacions resistint-se, d'una banda, a escenificar un acord amb Vox, cosa que ha estat inviable, ja que sense els de Santiago Abascal eren imprescindibles per forjar la majoria. I de l'altra, intentant que els populars s'empassessin Villacís com a alcaldessa, ni que fos durant una part del mandat. De fet, Villacís ja havia perdut el 26-M, quan havia quedat clarament per darrera del PP a Madrid.Vox serà premiada amb la presidència d'algunes juntes de districte de Madrid. Així ho han confirmat a Europa Press fonts del Partit Popular, que cedirà al partit ultra alguns districtes que li corresponen en funció dels acords amb Ciutadans.L'elecció de Martínez-Almeida és el major èxit del PP fruit de les municipals del 26-M, després del seu fracàs rotund a les eleccions espanyoles. Suposa la fi de l'era de Manuela Carmena, que al capdavall ha estat un parèntesi enmig de mandats conservadors. La dreta va conquerir l'alcaldia madrilenya el 1989 i no la va perdre fins a les eleccions anteriors del 2015.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor