L'independentisme fa història a Ponent i tindrà les alcaldies de totes les capitals

Lleida 2019 Totes les dades Regidors a escollir: 1.713 Cens total: 301.577 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 207.114 68,68% Abstencions: 94.466 31,32% Vots nuls: 2.485 1,20% Vots en blanc: 4.341 2,12% Partit Vots % Regidors

Les eleccions del passat 26 de maig van ser un èxit per a l'independentisme lleidatà. La victòria electoral d'ERC a la ciutat de Lleida ha suposat que totes les capitals de les comarques de Ponent puguin ser governades per alcaldes independentistes, un fet que no havia passat mai abans atesa la fortalesa que tenia el PSC en algunes ciutats.Els republicans controlaran Lleida, Balaguer i segurament Cervera, mentre que Junts per Catalunya governarà a Mollerussa, Borges Blanques i a Tàrrega sempre i quan la CUP i ERC no aconsegueixin desbancar l'alcaldessa Rosa Maria Perelló. Per fer-ho, necessiten que el PSC s'abstingui de bloquejar aquesta entesa.Miquel Pueyo, Jordi Ignasi Vidal, Joan Santacana, Marc Solsona, Enric Mir i Rosa Maria Perelló (o Òscar Amenós) seran els sis primers edils de la nova legislatura que arrenca aquest dissabte amb les sessions d'investidura.Les forces independentistes van aconseguir el 65% dels vots en els comicis municipals a la demarcació de Lleida, un percentatge que es tradueix en 1442 regidors, 77 menys que fa quatre anys.

