ERC, CUP i PSC desbanquen JxCat de l'alcaldia de Tàrrega

Tàrrega 2019 Totes les dades Cens total: 10.963 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 7.138 65,11% Abstencions: 3.825 34,89% Vots nuls: 36 0,50% Vots en blanc: 118 1,66% Partit Vots % Regidors

Alba Pijuan serà la nova alcaldessa de Tàrrega després que ERC hagi decidit desbancar Rosa Maria Perelló, de Junts per Catalunya, gràcies al suport de la CUP i a, almenys, un regidor dels dos que té el PSC. La formació socialista ha celebrat una assemblea aquest divendres a la nit i ha assegurat que "hi haurà canvi".El cap de llista republicà, Òscar Amenós, ha dimitit aquest divendres del lideratge del partit "per motius personals", per la qual cosa serà investida la número dos de la formació republicana.

