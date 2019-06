ERC i En Comú Podem segellen el pacte de govern a Tarragona

Tarragona 2019 Totes les dades Cens total: 91.725 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 57.134 62,75% Abstencions: 33.918 37,25% Vots nuls: 223 0,39% Vots en blanc: 270 0,47% Partit Vots % Regidors

El nou govern de Tarragona ja agafa forma. Aquest divendres, Pau Ricomà (ERC) i Carla Aguilar Cunill (En Comú Podem) han fet oficial el pacte de govern i ha detallat els punts que han servit per arribar a un acord i que alhora, servirà per investir el republicà com a nou alcalde de la ciutat, després d'haver rebut també el suport de la CUP i Junts per Tarragona.Ricomà ha destacat que l'acord de tots els partits és per fer realitat "'l'anhelat" canvi que demanava la ciutat. El republicà també ha volgut silenciar les acusacions que es tracta d'un acord "anti-Ballesteros, basat en l'odi" i ha assegurat que és "un pacte a favor de la ciutadania, no va en contra de ningú".Per altra banda, el futur alcalde de Tarragona ha assegurat que el primer que cal fer, només entrar a l'Ajuntament, és "saber com està cada cosa". El republicà denuncia que durant anys la ciutat ha anat de capa caiguda i que s'ha "d'aturar una decadència urbana manifesta". Com ha defensat durant la campanya, ha reiterat que cal cosir la ciutat i millorar la qualitat de vida dels ciutadans.El pacte entre els dos partits s'ha basat en document marc on es recull l'acord programàtic i que fixa 13 punts. El primer és el compromís en defensa de la convivència, la pluralitat democràtica, els valors republicans, les llibertats civils i democràtiques i la memòria històrica". El segueixe el fet de fomentar la participació ciutadana i on ho destaquen els consells de districte.El tercer punt és l'aposta pel desenvolupament cultural i educatiu i patrimoni. L' altre tracta dels equipaments, on es treballarà perquè els edificis públics municipals estiguin a disposició dels ciutadans i es mantinguin conservats. El cinquè és la transparència, gestió pública i contractes externalitzats. Amb això volen garantir que la ciutat es governi amb els valors republicans com són l'honestedat, la transparència, justícia social i participació ciutadana.El sisè tracta de feminisme i LGTBI+ i Benestar animal. El següent és la lluita ferma contra la pobresa i el vuitè apostar per una revolució verda.El tema de l'habitatge protagonitza el novè, on el qual es fixa un pla de xoc i desenvolupar polítiques socials d'habitatge. El desè té a veure amb la implantació d'un pla de mesures urgents per a la millora de l'espai públic.L'onzè és la promoció econòmica i ocupació. El dotzè gira al voltant de l'urbanisme i el model de ciutat, on s'acorda que treballarà per a la regeneració urbana. I l'últim, un dels temes cabdals, la mobilitat a la ciutat.Els líders d'ERC i En Comú Podem no tanquen la porta a la incorporació de la CUP a l'equip de govern. Sobre això, Aguilar ha destacat que "no tenim cap inconvenient en parlar-ho, tot el que es faci s'anirà decidint en conjunt".Ricomà ha destacat que el cartipàs "sempre és provisional" i que està obert a modificar-lo. El mateix futur alcalde ha assegurat que han acceptat els cinc punts que la CUP va fixar per a poder donar-li suport en el ple d'investidura.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor