​Finalitza la tancada de l'ANC a la Sagrada Família pel judici de l'1-O

⬛️⬜️🎥Acaba l’acció a la Sagrada Família@epaluzie 👉Durant la tarda i fins ara, que han sortit els activistes, hem reivindicat la vulneració de drets que comet l’Estat espanyol, començant pel dret a l’autodeterminació, en un lloc emblemàtic de la ciutat i del món. #MakeAMove pic.twitter.com/gJJWXZxwl3 — Assemblea Nacional 🧭 (@assemblea) June 14, 2019

La trentena de membres de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) que ahir divendres a la tarda van accedir a la basílica de la Sagrada Família de Barcelona amb la intenció de passar-hi la nit han sortit del temple després de prop de cinc hores a l'interior, segons ha informat l'entitat. La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha justificat l'acció per "fer d'altaveu de denúncia internacional del que està passant: una vulneració de drets".Ho ha dit en acabar la protesta davant de la basílica, on des de les 18.30 hores hi ha hagut una concentració reivindicant l'autodeterminació i explicant l'empresonament dels líders independentistes. Els participants han repartit fulletons als turistes de la zona.La protesta pretenia ser una acció sorpresa com l'ocupació de la seu del Parlament i la Comissió Europea de Barcelona el passat mes de febrer i per això durant la tarda un grup de voluntaris va accedir al temple i va format el text 'Self-determination is a right' ('L'autodeterminació és un dret', en anglès). Paluzie ha emmarcat l'acció en la campanya d'internacionalització del cas català que estan duent a terme.

