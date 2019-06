La constitució de l'Ajuntament de Barcelona, al minut

21:01 CONTRACRÒNICA «Sí que es pot»... amb @manuelvalls. La sessió constitutiva del ple de Barcelona, per @_Sara_Gonzalez_ https://t.co/H4uPG2oYLV — NacióPolítica (@naciopolitica) June 15, 2019

20:57 📊 DADES Abaixar l'atur i augmentar la despesa social no garanteix obtenir més vots; l'anàlisi de @rogertugas https://t.co/hW93qGEHOB — NacióPolítica (@naciopolitica) June 15, 2019

20:57 📝«Governar és sortir del confort, té raó Colau, però també ser generós, gens personalista i arraconar les actituds sectàries de confrontació amb altres administracions»



🗣 @Ferrancm analitza la situació un cop constituïts els ajuntaments https://t.co/cajpLJaZel #opinióND — NacióDigital (@naciodigital) June 15, 2019

20:08 Campos (@lauramir77) alça una altra vegada la vara i allargarà quatre anys més el mandat a @AjMontcadahttps://t.co/0l6wxIbzCx #municipalscat — NacióSabadell (@NacioSabadell) June 15, 2019

20:02 Doble concentració a la plaça de Sant Jaume: simpatitzants dels comuns satisfets amb l'alcaldia de Colau, i independentistes crítics amb l'alcaldessa per haver acceptat els vots de Valls. Fotografies d'@AdriaCostaRifa https://t.co/DuMrJZPgM7 #municipalscat pic.twitter.com/bHVlF6zLz6 — NacióPolítica (@naciopolitica) June 15, 2019

20:02 CONTRACRÒNICA «Sí que es pot»... amb Valls. "Sense mi, vostè no seria alcaldessa". La frase de l'ex-primer ministre francès a Colau cau a plom en un Saló de Cent on la crispació esberla l'ambient institucional i on Forn tasta minuts d'una fingida llibertat. Per Sara González, des del Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona.

19:56 EN DIRECTE @elsa_artadi saluda els manifestants de la plaça de Sant Jaume mentre torna cap a l'Ajuntament de Barcelona https://t.co/DuMrJZPgM7 #municipalscat pic.twitter.com/IVYtAO9rJH — NacióPolítica (@naciopolitica) June 15, 2019

19:56 EN DIRECTE Xiulada quan @AdaColau i els regidors dels comuns i el PSC tornen a l'Ajuntament de Barcelona; informa @RogerArnau https://t.co/DuMrJZPgM7 #municipalscat pic.twitter.com/S3mahRzMEC — NacióPolítica (@naciopolitica) June 15, 2019

19:49 Set cares noves i un grup que s'estrena al nou Ajuntament de Granollers https://t.co/SSLaS7hbyx #municipalscat — NacióGranollers (@NacioGranollers) June 15, 2019

19:42 EN DIRECTE @quimforn surt pel lateral de l'Ajuntament i ja és camí de Brians 2. El Suprem ha ordenat que sigui traslladat cap a Soto del Real malgrat les peticions per quedar-se a Lledoners. Fotos de @martiurgell https://t.co/Nc1mpMJRDS #municipalscat pic.twitter.com/loXZ0gzMq4 — NacióPolítica (@naciopolitica) June 15, 2019

19:38 EN DIRECTE @QuimTorraiPla: "Demano a tots els regidors i alcaldes que sigueu baluards de la democràcia i la justícia social, i la defensa dels drets i llibertats" https://t.co/Nc1mpMJRDS #municipalscat pic.twitter.com/oRxpATl7W0 — NacióPolítica (@naciopolitica) June 15, 2019

19:38 EN DIRECTE @QuimTorraiPla denuncia la vulneració de drets i llibertat dels catalans i recorda que @quimforn és un regidor electe amb tots els drets intactes https://t.co/Nc1mpMJRDS #municipalscat pic.twitter.com/NPpMMhqAZE — NacióPolítica (@naciopolitica) June 15, 2019

19:36 EN DIRECTE @adacolau es compromet personalment des de la Generalitat a no normalitzar la repressió i a treballar per a què s'acabi https://t.co/Nc1mpMJRDS #municipalscat — NacióPolítica (@naciopolitica) June 15, 2019

19:30 EN DIRECTE Xiulada monumental quan els regidors de Barcelona creuen la plaça de Sant Jaume. Manuel Valls fa gestos als concentrats https://t.co/Nc1mpMJRDS #municipalscat pic.twitter.com/s8E0dB64tQ — NacióPolítica (@naciopolitica) June 15, 2019

19:30 EN DIRECTE La policia s'emporta @quimforn cap a la presó després de l'acte de constitució de l'Ajuntament de Barcelona https://t.co/Nc1mpMJRDS #municipalscat pic.twitter.com/cLEzm1gs8s — NacióPolítica (@naciopolitica) June 15, 2019

19:30 EN DIRECTE Els Mossos ja esperen @quimforn a la porta de l'Ajuntament de Barcelona per traslladar-lo de nou cap a la presó https://t.co/Nc1mpMJRDS #municipalscat pic.twitter.com/FGu1iFxFbv — NacióPolítica (@naciopolitica) June 15, 2019

19:29 EN DIRECTE Un cop acabat l'acte, els 41 regidors es faran la fotografia oficial a les escales de l'Ajuntament de Barcelona https://t.co/Nc1mpMJRDS #municipalscat — NacióPolítica (@naciopolitica) June 15, 2019

19:13 EN DIRECTE @adacolau recorda l'atemptat de la Rambla: "Vull recordar totes les víctimes d'aquell terrible atemptat i la resposta exemplar de l'Ajuntament i de la ciutat. Aquí no es va instal·lar la por" https://t.co/Nc1mpMJRDS #municipalscat pic.twitter.com/MUImNI3iW6 — NacióPolítica (@naciopolitica) June 15, 2019

19:11 EN DIRECTE @adacolau: "Reivindiquem la Barcelona de la majoria, de la gent que ha de lluitar cada dia per fer-se visible" https://t.co/Nc1mpMJRDS #municipalscat pic.twitter.com/Zl2dK3coLb — NacióPolítica (@naciopolitica) June 15, 2019

19:09 EN DIRECTE @adacolau denuncia el masclisme en la política i envia un missatge a les dones i nenes de Barcelona: "Ocupo l'alcaldia de Barcelona amb tot l'orgull i sense demanar permís a ningú. Hem vingut a manar sense haver-nos de justificar" https://t.co/Nc1mpMJRDS #municipalscat pic.twitter.com/Iob9FOBYIh — NacióPolítica (@naciopolitica) June 15, 2019

19:08 Marta Farrés, l'alcaldessa que va ser regidora de Bustos i que ha reinventat el PSC a Sabadell: perfil de la primera dona que assumeix el càrrec a la cinquena capital del país.

19:06 EN DIRECTE @adacolau: "Volem consolidar Barcelona com a ciutat d'esperança que coopera fraternalment amb altres ciutats del món contra els discursos d'odi i la xenofòbia" https://t.co/Nc1mpMJRDS #municipalscat pic.twitter.com/VEuClrenWm — NacióPolítica (@naciopolitica) June 15, 2019

19:05 Ignasi Giménez revalida l'alcaldia de Castellar del Vallès. El socialista ha obtingut la majoria absoluta en el seu quart mandat.

19:05 Jordi Xena (JxCat) ha estat investit per tercera legislatura consecutiva com alcalde de Santa Maria de Palautordera i tornarà a governar amb majoria al plenari malgrat haver perdut un regidor en relació als quatre darrers anys. A l'oposició hi han quedat ERC, CUP i PSC. Informa Jordi Purtí.

19:03 EN DIRECTE @adacolau: "Per poder fer bé allò que hem vingut a fer necessitarem la ciutadania organitzada" https://t.co/Nc1mpMJRDS #municipalscat pic.twitter.com/fWEAAuTRam — NacióPolítica (@naciopolitica) June 15, 2019

19:03 EN DIRECTE @adacolau: "No volem que aquests últims quatre anys hagin estat un accident. Volem quatre anys més per consolidar les polítiques valentes" https://t.co/Nc1mpMJRDS #municipalscat pic.twitter.com/e6yVOW96Uq — NacióPolítica (@naciopolitica) June 15, 2019

19:01 Jordi Seguer, d'ERC, nou alcalde de Parets del Vallès després de 36 anys de governs del PSC. Ha sumat 9 vots a la investidura i ha comptat amb els suports de Sumem Esquerres i Parets per la República.

19:00 VÍDEO Un regidor d'Amposta, German Císcar, utilitza una original fórmula per prometre el càrrec: «A veure si els periquitos guanyem la UEFA, sí ho juro»

18:59 EN DIRECTE @adacolau: "Tornarem a posar el llaç groc a l'Ajuntament mentre duri aquesta situació d'excepcionalitat. La situació de presos polítics no s'ha de normalitzar" https://t.co/Nc1mpMJRDS #municipalscat pic.twitter.com/y7j8BAlNef — NacióPolítica (@naciopolitica) June 15, 2019

18:59 EN DIRECTE @adacolau es compromet a mantenir un "contacte regular" amb @quimforn per parlar de la ciutat: "Et reconeixem com a regidor de ple dret de Barcelona" https://t.co/Nc1mpMJRDS #municipalscat pic.twitter.com/GenKkwoNP2 — NacióPolítica (@naciopolitica) June 15, 2019

18:57 EN DIRECTE @adacolau, a @quimforn: "Com a alcaldessa, el meu compromís amb la teva llibertat i amb la resta de presos polítics. No tindrem descans fins que no sigueu aquí en llibertat" https://t.co/Nc1mpMJRDS #municipalscat pic.twitter.com/tIwpPjoQKl — NacióPolítica (@naciopolitica) June 15, 2019