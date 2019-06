El PP recupera l'alcaldia de Madrid gràcies a un pacte de les tres dretes

El PP recupera l'alcaldia de Madrid, que en els darrers quatre anys havia estat en mans de la jutgessa Manuela Carmena, promoguda per Podem el 2015. José Luis Martínez-Almeida, una aposta personal de Pablo Casado, serà alcalde gràcies als vots del PP, Ciutadans i els ultres de Vox.Les negociacions no han estat fàcils, ja que Ciutadans aspirava també a fer-se amb l'alcaldia en el context general de pactes de les tres formacions de dretes. Finalment, el PP ha aconseguit que no hi hagi alternança a l'alcaldia en habilitar per Begoña Villacís una vicealcaldia. Els ultres acabaran donant-hi suport però aquest divendres al vespre encara insistien en ser al govern municipal.Les eleccions les va guanyar Carmena, però el desgast en la gestió i les bronques amb Podem, que li va retirar el suport i va promoure una llista alternativa que va fracassar, van fer que el seu partit, Más Madrid, ja no sumés majoria amb el PSOE, fet que ha donat peu a un tripartit de dretes.

