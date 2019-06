Colau no sabrà fins a darrera hora si té tres o sis vots de Ciutadans

Ada Colau no sabrà fins demà a darrera hora si disposa de tres o de sis vots de la plataforma que lidera Manuel Valls. El grup que formen l'exprimer ministre francès, l'exalcalde de l'Hospitalet Celestino Corbacho, l'exdirigent d'Unió Eva Parera, d'una banda, i els tres membres de Ciutadans Maria Luz Guilarte, Marilen Barceló i Paco Sierra, de l'altra, decidiran el sentit del seu vot aquest dissabte. Així ho han assegurat fonts de Ciutadans aDes que el 29 de maig, Manuel Valls va posar sobre la taula el seu oferiment per donar el seu suport a Ada Colau, "sense condicions", la tensió s'ha fet evident entre l'exprimer ministre i el partit d'Albert Rivera, enrocat en una posició de dreta dura del tot contrària a qualsevol acord amb el "separatisme" però també amb el "populisme".Tres vots del grup de Valls són suficients per investir Colau, que amb els deu del seu grup i els vuit del PSC arriba als 21 que formen la majoria absoluta. Una situació que pot preservar la imatge de Ciutadans de cara a l'electorat més cosnervador de l'Espanya profunda. però que té un cost: escenificar ja des del primer moment la fragmentació del grup municipal. Ciutadans es va desmarcar de l’oferiment del candidat del partit a l’Ajuntament de Barcelona, Manuel Valls, per fer alcaldessa Ada Colau (BComú) i evitar així un alcalde independentista i va reafirmar la seva aposta per un govern municipal “nítidament constitucionalista” encapçalat per Jaume Collboni (PSC).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor