Un centenar de manifestants de l'ANC reivindiquen l'autodeterminació a la Sagrada Família

Més d'un centenar de persones convocades per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) s'han concentrat aquest divendres a la tarda davant de la basílica de la Sagrada Família de Barcelona per protestar contra l'empresonament dels líders polítics independentistes i reivindicar l'autodeterminació de Catalunya.L'acció ha començat sobre les 18.30 hores quan diversos voluntaris han repartit fulletons als turistes de la zona sobre la resolució del grup d'experts de l'ONU que demana la llibertat del polítics a la presó. Al cap d'una hora, els participants s'han concentrat davant de la façana de la passió del temple amb pancartes i grans llaços grocs i han demanat l'alliberament dels empresonats.

La protesta pretenia ser una acció sorpresa com l'ocupació de la seu del Parlament i la Comissió Europea de Barcelona el passat mes de febrer i per això un grup de voluntaris ha accedit al temple i han format el text 'Self-determination is a right' ('L'autodeterminació és un dret', en anglès). A fora, els manifestants han ocupat la vorera immediatament davant de la basílica, al carrer Sardenya, i han fet càntics demanant la independència de Catalunya, l'alliberament dels "presos polítics" i titllant de "farsa" el judici que s'ha desenvolupat al Tribunal Suprem.



Disposats a passar-hi la nit



Una trentena de membres s'ha quedat a l'interior de la basílica de la Sagrada Família de Barcelona amb la intenció de passar-hi la nit en protesta pel judici al Tribunal Suprem contra el referèndum de l'1 d'octubre de 2017.



Així ho han explicat fonts de l'entitat a l'ACN després que s'hagi organitzat una concentració a l'exterior del temple que ha reunit més d'un centenar de persones aquest mateix divendres a la tarda. El passat mes de febrer l'ANC ja va protagonitzar una acció similar a la seu que la Comissió i el Parlament Europeu tenen a Barcelona en què prop d'una vintena de persones es van tancar a l'immoble i van fer-hi nit.