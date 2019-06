Abascal: «Demà sabrem si Ciutadans és un partit francès o un partit espanyol»

Mañana sabremos si la alcaldía de Madrid (y de muchas ciudades) la elige Francia o los madrileños. Mañana sabremos si Ciudadanos es un partido francés o un partido español. — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 14 de juny de 2019

El líder de la formació d'extrema dreta Vox, Santiago Abascal, ha reaccionat aquest divendres l'advertència del govern francès a Ciutadans pels seus possibles pactes postelectorals amb la seva formació i, a través d'una piulada al seu compte de Twitter, ha afirmat que aquest dissabte -dia que es constitueixen els ajuntaments- se sabrà si el partit liderat per Albert Rivera es deixa influir per l'opinió de l'Elisi."Demà (dissabte) sabrem si Ciutadans és un partit francès o un partit espanyol", ha apuntat Abascal després que hagi transcendit que el president francès, Emmanuel Macron, està disposat fins i tot a replantejar-se la "cooperació política" amb la formació taronja si pacta algun tipus de "plataforma comuna" amb l'ultradreta.Abascal ha carregat així contra la, segons ell, "intromissió" del Govern francès en la política espanyola. "L'obstinació de Macron a tractar a Espanya com si fos un província de França només és possible per la submissió d'alguns líders espanyols. Lamento que només Vox s'obstini a defensar la dignitat nacional davant una intromissió que humilia, sobretot, als quals callen", ha afegit el president de Vox.El partit liderat per Albert Rivera ha obviat les crítiques i s'ha mostrat confiat que el partit de Macron seguirà sent "un suport important". "Estem convençuts que La República en Marxa (la formació del president francès) seguirà sent un suport important per a Ciutadans, ja que Macron coincideix amb el criteri que va aprovar l'Executiva de Cs per unanimitat i que els liberals encarem una legislatura amb més força que mai per renovar Europa", han manifestat fonts de la formació taronja.Davant d'aquesta resposta, el líder de Vox ha subratllat que aquest dissabte se sabrà si l'alcaldia de Madrid -i d'altres moltes ciutats, pendents d'un pacte entre PP, Cs i Vox- "la tria França" o la trien els ciutadans que van dipositar els seus vots a les urnes el passat 28 de maig.Vox ha registrat aquest mateix divendres una interpel·lació al Congrés en què insta el Govern en funcions de Pedro Sánchez que actuï en "defensa i salvaguarda" de la sobirania nacional davant l'opinió del Govern francès.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor