Junts per Catalunya i ERC arriben a un acord per mantenir Pellicer a Reus

Junts per Reus i ERC han tancat finalment un pacte per investir novament Carles Pellicer com a alcalde de la capital del Baix Camp, càrrec que ocupa des de 2011. Com a contrapartida, i per visualitzar el pes polític dels republicans després de triplicar regidors en les eleccions del passat 26-M, la cap de llista Noemí Llauradó ostentarà una vicealcaldia.A banda de posar en relleu els dos accents del futur govern, el càrrec de nova creació assumirà la representació i les relacions institucionals amb la Generalitat, coordinarà l'acció de govern mitjançant comissions tècniques i presidirà una comissió de regidors delegats.En contra del que va explicar aquest dijous, quan va admetre que el pes de les direccions nacionals dels partits era clau en l'acord, Llauradó ha declarat que el pacte d'investidura s'ha pres en clau local i que és una bona eina que s'haurà de complementar amb un acord de govern, al qual ERC vol incorporar la CUP per reforçar el caràcter independentista i republicà del nou consistori. Els republicans han descartat explicar un acord d'esquerres que, a més dels anticapitalistes, incorporés el PSC.

