Una direcció col·legiada afí a Nuet pilotarà EUiA fins al congrés

Una direcció col·legiada pren les regnes d'EUiA després de la dimissió de Joan Josep Nuet , que ha pilotat el partit durant set anys. Aquesta opció de comandament, avalada per la majoria dels assistents al consell nacional celebrat aquest divendres, serà vàlida fins a l'assemblea que haurà de celebrar la formació per escollir nova cúpula i que es preveu un cop passades les eleccions catalanes. Tot i això, els crítics han aixecat la veu per titllat d'"il·legítima" la nova direcció.De fet, segons han explicat, els membres escollits en l'anterior assemblea de la formació i que van ser destituïts el passat mes d'abril no han pogut accedir al Consell Nacional. Per això, han acusat la direcció d'actuar "antitestatutàriament per alterar les majories del màxim òrgan de direcció entre assemblees" i han acusat Nuet de "bloquejar l'organització". A principis d'abril, EUiA va fer cessar més d'una quinzena de membres del consell nacional crítics amb el coordinador general, Joan Josep Nuet, al·legant "absències reiterades" en els consells nacionals d'entre el 2016 i el 2018. Es tracta d'unes baixes que van ser avalades per unanimitat per la comissió de garanties del partit, formada per totes les sensibilitats de la formació."No és ètic ni políticament acceptable que persones que ja no comparteixen el projecte polític aprovat per la 7a Assemblea Nacional d'EUiA i defensen les tesis d'altres formacions fins el punt de formar part de candidatures electorals que han competit amb EUiA i els seus referents vulguin continuar controlant i dirigint l'organització amb l'únic objectiu de bloquejar els canvis necessaris per garantir l'ideari aprovat per les bases de la formació", assenyalen els crítics en un comunicat, en què afegeixen que la direcció es va negar a substituir les vacants dels membres que van ser obligats a abandonar el Consell Nacional.Els encarregats d'assumir de forma coral les tasques del fins ara coordinador general són l'equip que ha fet costat a Nuet en les decisions preses en els darrers mesos, com ara la d'incorporar-se a la candidatura d'ERC a les eleccions espanyoles. La direcció col·legiada estarà encapçalada pel coordinador d'Organització i Finances, Héctor Sánchez. També en formaran part l'exregidora de Barcelona Mercedes Vidal, que va decidir abandonar la llista d'Ada Colau a les portes de la campanya; Ramón Luque (Política Institucional, Programa i Relacions amb Izquierda Unida), Nora Sánchez (Territori i Coordinadora de la Comissió Nacional), David Companyon (Comunicació), Alba Blanco (Internacional i Europa).La tria de la direcció col·legiada no ha estat exempta de polèmica. Del consell nacional en formen part 93 persones i n'han assistit 83. D'aquestes, 53 han votat a favor i una en contra, mentre la resta han optat per no votar.Nuet no només va deixar el passat 3 de juny el lideratge d'EUiA sinó també la militància al partit. En la missiva en la qual anunciava que abandonava el càrrec, va carregar contra el lideratge "unipersonal" i la falta de "funcionament democràtic" de l'espai dels comuns, així com el risc que acabi esdevenint una esquerra "reaccionària" i no transformadora.

