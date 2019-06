L'Eurocambra es nega a valorar la decisió del Suprem d'impedir que Junqueras agafi l'acta

El Parlament europeu rebutja posicionar-se davant de la negativa del Tribunal Suprem a permetre que Oriol Junqueras pugui sortir de la presó per recollir l'acta d'eurodiputat . Fonts de la institució han assegurat a l'ACN que no reaccionaran perquè "no és competència del Parlament europeu". Des de Brussel·les apunten que l'única reacció, en tot cas, podria venir dels eurodiputats o els grups parlamentaris de la cambra, que podrien elevar el cas, si ho consideressin oportú, "als òrgans de direcció".L'encara president del Parlament europeu, Antonio Tajani, va suspendre totes les acreditacions temporals als eurodiputats electes de l'Estat, a petició de PP, PSOE i CS, per evitar l'entrada de Carles Puigdemont i Toni Comín a la cambra. Una decisió, presa des de la màxima direcció de la institució, per la qual diversos vicepresidents de la cambra van admetre que no havien estat consultats.Fonts del Parlament europeu van indicar llavors que esperarien a rebre la llista oficial de l'Estat espanyol amb els noms dels eurodiputats. En aquesta llista, però, no hi hauria Junqueras si no se li permet recollir l'acta, ni tampoc Puigdemont ni Comín, a qui la JEC exigeix prometre físicament a Madrid el càrrec per poder accedir a les credencials.El portaveu del Parlament europeu, Jaume Duch, va assegurar en un esmorzar recent al CIDOB, a Barcelona, que la cambra no es podia pronunciar sobre el cas dels tres eurodiputats independentistes perquè "no hi ha una llei electoral europea" i és competència dels estats enviar les llistes de representants a la cambra.Amb tot, algunes veus han advertit dels riscos que comporta aquesta actitud pels "precedents" que genera. En un article a Euronews, el cap de campanya de Puigdemont, Aleix Sarri, ha advertit del risc que altres països, seguint l'exemple espanyol, "creïn procediments nacionals per prohibir als dissidents polítics arribar a anar al Parlament Europeu". "El futur de la democràcia europea està en joc", ha dit.El fins ara eurodiputat d'ERC, Jordi Solé, ha advertit que la negativa del Suprem és una "vulneració flagrant" dels drets polítics de Junqueras, mentre que la número dos del republicà a les llistes, Diana Riba, ha dit que lluitaran "fins al final" per corregir aquesta "vergonyosa arbitrarietat".El centre per la defensa dels Drets Humans IRIDIA ha dit que impedir que un càrrec públic no inhabilitat en sentència reculli l'acta és "una greu vulneració dels seus drets polítics i dels seus votants".

