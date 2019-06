Assistents de professors a la UPF que estan fent el doctorat convoquen vaga el 26 i el 28 de juny

El col·lectiu Doctorandxs en Lluita de la UPF ha convocat dues jornada de vaga per als dies 26 i 28 de juny per reclamar que la universitat posi fi als "contractes de pràctiques fraudulents" dels estudiants de doctorat que fan tasques com a assistents de docència i els substitueixi pels de Personal Investigador Predoctoral en Formació. En un manifest, afirmen que els actuals contractes "no estableixen cap relació laboral amb la universitat" i per tant no tenen accés "drets tan bàsics" com la prestació d'atur.Els doctorands es queixen que la UPF no té previst contractar-los de manera legal el proper curs tot i una inspecció de treball hagi "posat al descobert l'ús il·legal" d'aquesta pràctica; i que consten com a "estudiants en pràctiques sense els recursos financers necessaris per dur a terme la tasca de recerca pròpia del doctorat". La conseqüència més immediata, segons sostenen, recauria sobre els estudiants i sobre els professors i personals perquè "hauran d'assumir la ingent càrrega addicional de treball".D'altra banda, els doctorands reclamen que a la UPF s'apliqui de forma íntegra i no de "forma parcial i insuficient" l'Estatut del personal investigador en formació (EPIF) i que ja està implementat en altres universitats. El text està inclòs en el reial decret 103/2019 del passat 1 de març i preveu salaris mínims i l'extensió automàtica de tots els contractes predoctorals fins als quatre anys de durada.

