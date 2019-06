ERC tindrà l'alcaldia de Sant Cugat i envia JxCat a l'oposició després de tres dècades

Després de 32 anys de govern convergent, ERC de Sant Cugat del Vallès tindrà l'alcaldia del municipi vallesà. Dues setmanes de negociacions i converses intenses i amb tots els escenaris oberts, han servit perquè finalment un acord d'esquerres doni a la republicana, Mireia Ingla, la vara d'alcaldessa. Ingla rebrà el suport del PSC i de la CUP i descavalcarà Carmela Fortuny, que tot i guanyar les eleccions no serà batllessa. L'acord destaca que treballaran per "100% de transparència i el 0% corrupció".Erc ha celebrat aquesta mateixa tarda una assemblea extraordiària a la Casa de Cultura per decidir el seu futur pels pròxims quatre anys. Una assemblea pressionada per ANC i ADIC (Assemblea per a la Defensa de les Institucions Catalanes) que s'han manifestat a les portes de l'equipament cultural.L'acord es basa en un total de dotze eixos principals en matèria d'habitatge; emergència mediambiental i climàtica; transparència; igualtat; participació; municipalitzacions; polítiques socials i el dret a una vida digne; seguretat; mobilitat; pacte local per l'ocupació de qualitat i la promoció econòmica; educació; cultura i esports.La futura alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, ha assegurat que "no hem vingut a repartir cadira" sinó a fer un "projecte de ciutat". Per Ingla l'acord "és un exemple de democràcia" i s'ha compromès a liderar un "govern fort, estable, rigurós".Les tres forces polítiques representen un total 18.800 votants que els van donar el resutltats del 26 de maig quan "es va generar una oportunitat històrica que les tres formacions polítques no podiem desaprofitar"."Sant Cugat necessita una regeneració democràtica, és un tema de salut democràtica". "Mai cap partit polític governa eternament. Als governs hegemònics també els arriba el fina però Sant Cugat no s’enfonsa".

Ingla ha apelat a l'oportunitat de canvi que es genera amb aquest tripartit. "El projecte de JxCat esta esgotat, falta de lideratge i de rumb". "La ciutat necessita una empenta i ho hem de fer de manera urgent".

Per la seva banda el líder socialista, Pere Soler, ha dit que "32 anys só molts anys i tenim una enorme responsabilitat". I ha explicat que avui fins les 10h del matí h ha hagut poposta sobre la taula de JxCat però la diferència "la marquen les propostes".Pel socialista l'acord "pensa amb la ciutat, amb compromís, coniexement, experiència i amb la voluntat de transformar allò que no funciona bé i preservant allò que funciona". "No venim a carregar-nos res sinó a millorar i a construir i amb la voluntat d'entendre'ns".Finalment Núria Gibert de la CUP considera que l'acord "és un canvi de perspectives i de model de l'administració pública". "No tenim por ni de la discrepancia ni de la pluralitat política, creiem que és on hi ha la fortalesa del govern"."La nostra ciutat s'ha construït d'esquenes a la ciutat que hi viu" ha dit Gibert qui considera que l'emergència habitacional és una prioritat. "Volem fer un programa de govern centrat en les persones i les seves necessitats".També ha parlat de l'emergència ètica en relació a la "responsabilitat de fer una governança transparent, ètica i explicada". Finalment també ha parlat de l'emergència poítica. "És una qüestió d'higiene democràtica", ha afegit la cupaire.Ni l'oferta in extremis de l'actual alcaldessa en funcions de Junts per Catalunya, Carmela Fortuny, per repartir-se l'alcaldia , ni les pressions de l'ANC perquè els republicans formessin govern amb JxCat, han servit per convèncer els republicans.Tot i que JxCat va ser la força més votada i va obtenir 9 regidors a les eleccions municipals, els regidors d'ERC (6) sumats als del PSC (4) i els de la CUP (3), aconsegueixa la majoria absoluta necessària per investir l'alcaldessa republicana aquest dissabte 15 de juny.

