El PP valencià demana que almenys el 30% dels centres en tots els municipis facin classes en castellà

El PP valencià presentarà una proposició no de llei perquè "com a mínim el 30% dels centres en tots els municipis de les zones valencianoparlants imparteixin classes en castellà" després de detectar que moltes famílies en el període d'admissió no han pogut escolaritzar els seus fills en una línia en aquesta llengua "per culpa del model plurilingüe de Puig i Oltra".Així ho ha anunciat la portaveu d'Educació del grup, Beatriz Gascó, que ha explicat que en aquesta iniciativa que es presentarà amb caràcter d'urgència exigiran que el Consell tingui en compte la planificació a l'hora d'autoritzar els projectes lingüístics perquè "és una autèntica irresponsabilitat que des de la Conselleria no es tingui en compte l'existència d'un equilibri entre centres que ofereixin castellà i valencià"."L'únic que prima per al Consell de Puig és imposar el valencià a tota costa i per sobre de tot el món, fins i tot per sobre de criteris pedagògics. Per això demanarem que en l'autorització dels projectes lingüístics es tinguin en compte tres variables: la planificació, la voluntat de les famílies i els resultats acadèmics. En cap cas el sectarisme pot ser l'única raó a l'hora d'autoritzar un projecte lingüístic", ha indicat.Beatriz Gascó ha remarcat que porten denunciant en els últims anys que hi ha municipis en què les famílies "no poden escollir la llengua en què volen que estudiïn els seus fills perquè en tots els centres del municipi l'única oferta existent és el valencià".Ha precisat que "no és només el PP o les famílies les que estan denunciant aquesta situació", sinó que el TSJCV "també ho va posar de manifest en la sentència contra el decret del xantatge lingüístic on advertia d'aquesta situació anòmala, sobretot a la província de Castelló".La diputada ha revelat que "diverses famílies de diversos municipis de la Comunitat" s'han posat en contacte amb ells "per denunciar la impossibilitat d'escollir la llengua que volen per als seus fills" i s'han queixat que "el model plurilingüe actual és opac i no es dóna informació a les famílies".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor