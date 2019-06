Bosch avisa l'Estat que té sis mesos per complir amb l'informe de l'ONU

El conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, ha avisat al govern espanyol que disposa de sis mesos per complir amb l'informe de l'ONU que demana l'alliberament de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Oriol Junqueras."Si el 27 de novembre l'Estat espanyol no ha complert, i sembla que no té intenció de complir, si no són alliberats, aquest informe s'elevarà al Consell de Drets Humans de les Nacions Unides", ha advertit. Si arribats a aquest punt, l'executiu de Pedro Sánchez encara ha ignorat l'informe, es podria elevar la qüestió fins a l'Assemblea General perquè exigeixi "mediació" en aquest problema.En una interpel·lació d'ERC al Parlament, Bosch ha explicat que tot i que no hi ha sancions, el document sí que és "vinculant" perquè significa que Espanya incompleix els pactes subscrits en matèria de drets humans. El conseller també ha retret que s'hagi "menystingut i ridiculitzat" l'informe."S'ha qüestionat el contingut i l'honorabilitat dels experts; s'ha demanat la recusació de dos d'ells", ha recriminat Bosch, que ha assenyalat que són professionals "considerats millors entre els millors" i no "un grup d'amics" del Govern. Bosch s'ha mostrat convençut que arribaran més informes en aquesta línia que es pronunciaran sobre la situació d'altres presos.