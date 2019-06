VÍDEO Forn surt de l'Ajuntament i torna a Brians 2 després de realitzar els seus tràmits

Quim Forn, cap de files de Junts per Catalunya a Barcelona, ha sortit de l'Ajuntament a les 17.10 hores, i immediatament ha pujat al cotxe que l'havia portat de Brians 2 al consistori i que ha fet el trajecte de tornada cap al centre penitenciari.Diversos ciutadans que s'han anat congregant mentre Forn ha estat a l'Ajuntament han cridat "Llibertat presos polítics" a la seva sortida, i altres li han desitjat a crits molta força, mentre ell ha saludat abans de pujar al cotxe i des de l'interior. En total, ha estat gairebé una hora -ha arribat a les 16.22-, i aquest divendres tornarà a ser traslladat des de la presó, a Sant Esteve Sesrovires al consistori per assistir al ple de constitució de la nova corporació provincial.Ha arribat en un cotxe sense distintius policials a la plaça Sant Miquel, on s'ubica una de les entrades a l'Ajuntament -la principal està a la plaça Sant Jaume-, en què agents de Mossos d'Esquadra han establert un cordó policial. Membres del seu equip i del grup municipal també s'han agrupat a plaça Sant Jaume, i Forn ha saludat ràpidament al baixar del cotxe, moment en què alguns ciutadans han cridat "Llibertat, presos polítics".

