L'exitós nou projecte d'un CAP on els gossos ajuden els metges a tractar amb nens

El servei de Pediatria del CAP Bordeta-Magraners de Lleida ha engegat el projecte de teràpia assistida amb gossos Extra-Can, dirigit a infants de 3 a 8 anys que han de sotmetre’s a una extracció sanguínia o dental. La iniciativa, que va començar a principis del mes de maig passat, consisteix a incorporar un gos de teràpia com a suport i acompanyament del nen o la nena amb l’objectiu de reduir-los l’angoixa a través de la distracció.De moment, ja se n’han beneficiat una quinzena d’infants. Es tracta d’una intervenció terapèutica planificada, estructurada, orientada a uns objectius i dirigida per professionals de la salut.Els objectius del projecte Extra-Can són avaluar l’eficàcia de la Terapia Assistida amb Animals durant l’extracció sanguínia o dental en un servei de pediatria d’atenció primària i estimar la disminució de l’estrès emocional de l‘infant , i també la del familiar que l’acompanya, durant l’extracció sanguínia o dental realitzada amb el suport d’un gos de teràpia.Aquesta teràpia assistida implica estar 10 minuts abans de l’extracció amb el gos, perquè l’infant interactuï amb l’animal. Posteriorment, es procedeix a fer l’extracció en companyia del gos i, finalment, es deixen 5 minuts més d’interacció. Amb tot, s’espera que millori la simptomatologia dels participants quant a disminució de la por i de l’ansietat i que se’ls generi un record positiu.La punxada per la presa de mostres de sang és una experiència molt angoixant per a la majoria d’infants, ja des d’abans del procés d’extracció.Una altra intervenció que genera ansietat a l’infant és l’extracció d’una peça dental i els seus efectes poden persistir en l’edat adulta, la qual cosa pot conduir a l’abandonament de lacura dental. La por i l’ansietat generen comportaments defensius i d’escapada.La teràpia assistida amb animals (TAA) es considera una tècnica de distracció i podria tenir un paper clau per als infants en el control del dolor i l’angoixa. Aquesta teràpia amb animals (TAA) és una intervenció terapèutica planificada, estructurada, orientada a uns objectius i dirigida per professionals de la salut.

