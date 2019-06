Pesarrodona demana l'absolució acompanyat de centenars de persones

El regidor de Cultura de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pesarrodona, ha rebut aquest divendres l'escalf d'unes dues-centes persones a l'entrada dels jutjats de Manresa. Quan arribava, els assistents l'han rebut amb un llarg aplaudiment i crits de "no estàs sol", mentre l'abraçaven i li mostraven suport.El seu advocat, David Casellas, ha entrat a registre l'escrit de defensa en què demana l'absolució de Pesarrodona i la suspensió del judici perquè defensa que els fets no són constitutius de delicte. Com avançava la fiscalia l'acusa d'haver desobeït la resolució del Tribunal Constitucional de no suspendre el referèndum de l'1-O i li demana la pena màxima que contempla aquest delicte . Pesarrodona ha dit que no se'n penedeix "de res" i s'ha reafirmat en la seva actuació. "Ho tornaria a fer", ha afegit."És una persecució política claríssima on s'estan vulnerant tots els meus drets", ha dit Jordi Pesarrodona aquest divendres davant les portes dels jutjats de Manresa. Pesarrodona ha assenyalat que no se'n penedeix de res i s'ha reafirmat en les seves conviccions. "Nosaltres seguirem, estem ferms, estem tossudament alçats i ho tornarem a fer. Tornarem a desobeir fins a aconseguir que la pacífica revolta dels somriures sigui una realitat i arribem a construir la República Catalana", ha afegit el regidor.Pesarrodona ha agraït la tasca dels seus advocats, en especial a David Casellas, per tota la feina que han fet. El regidor confia que aconseguiran la seva absolució, però ha dit que en cas que el jutge li imposi una pena l'assumirà "amb tota la dignitat". "Quan em jutgen a mi també jutgen a tot el poble català que va anar a votar l'1-O", ha destacat.David Casellas ha explicat que demanen l'absolució de Jordi Pesarrodona per diversos motius. El primer i més important és perquè els fets que el fiscal atribueix al regidor no són constitutius de delicte. "Per ser-ho caldria que l'ordre del TC que va suspendre el referèndum anés dirigida a ell, amb un requeriment, i s'hagués tractat d'una ordre clara i expressa. Però no va ser aquest el cas", ha explicat. A més, Jordi Pesarrodona no pot ser autor d'un delicte greu de desobediència perquè no és cap càrrec públic que pogués donar compliment a l'ordre en qüestió. El fet sigui regidor descarta aquest punt. Segons Casellas, Pesarrodona l'únic que feia era "l'exercici de drets fonamentals", ha assenyalat.Casellas ha denunciat que Pesarrodona és víctima del gest d'haver-se posat un nas de pallasso davant la conselleria de Governació el 20-S. "Ell es víctima de les amenaces i insults que va rebre per xarxes i dels cops que va rebre al col·legi electoral l'1-O. Per aquest motiu ha presentat denúncies, però el jutjat encara no està investigant aquests fets", ha criticat.Entre els assistents a la concentració de suport davant els jutjats hi havia els artistes d'Artistes de la República que han exposat tres grans llenços que representen tres icones de la repressió. Un és una càrrega a la Barcelona de 1902, l'altre és de l'any 1976 durant una manifestació i el darrer és durant el referèndum de l'1-O al Col·legi Ramon Llull de Barcelona. De la seva banda, els Músics de la República també han posat la nota musical durant l'acte. Pesarrodona també s'ha vist acompanyat per l'alcalde de Callús i en Joan BonaNit.

