VÍDEO «Vencereu, però no convencereu»; Amenábar estrena pel·lícula sobre Unamuno i la Guerra Civil

"Vencereu, però no convencereu. Vencereu perquè teniu sobrada força bruta", va sentenciar Miguel de Unamuno l'estiu de 1936. L'escriptor basc es dirigia a tota una sala de plens a vessar de la Universitat de Salamanca, el 12 d'octubre de 1936, iniciada la Guerra Civil. Davant, Millán-Astray, fundador de la Legió, i tot de militars, falangistes i futurs dirigents del règim franquista. S'han escrit cròniques, llibres i moltes investigacions sobre aquell moment. Ara, el director de cinema Alejandro Amenábar, ha volgut portar-ho a la gran pantalla.Karra Elejalde dona vida a Miguel de Unamuno, en una pel·lícula que es caracteritzarà, tal com es pot comprovar en el tràiler, per una gran realització i un repartiment de luxe. L'actor català Eduard Fernández serà l'encarregat de posar-se en el paper de Millán-Astray; altres actors com Santi Priego, Nathalie Poza, Luis Bermejo, Luis Zahera -qui ha guanyar el Goya aquest any- i Mikel Iglesias, tanquen un cartell d'actors i actrius que promet ser una de les favorites dels certamens de premis.La pel·lícula ja té polèmica assegurada, arran de la publicació del tràiler. L'associació patriòtica de record a Millán-Astray ha carregat contra el film d'Amenábar, titllant-lo de "mentider" i de ser només un recaptador "de subvencions públiques". Critiquen la visió que el director de cinema dona del fundador de la Legió, a més de la "poca perspectiva" dels fets ocorreguts a Salamanca.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor