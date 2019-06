El polèmic Dante Pérez també es queda sense l'alcaldia de Gimenells

Gimenells i el Pla de la Font 2019 Totes les dades Cens total: 855 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 691 80,82% Abstencions: 164 19,18% Vots nuls: 10 1,45% Vots en blanc: 10 1,47% Partit Vots % Regidors

El candidat del PP i exalcalde de Gimenells pel PSC, Dante Pérez, no serà el batlle del seu municipi en aquesta propera legislatura. Tot i haver guanyat les eleccions, el popular no obtindrà el suport dels socialistes, que donaran el seu vot a la candidata de Som Poble, que va treure els mateixos regidors que Pérez, quatre.El socialista Antonio Pardos ha decantat la balança cap a Emma Solans, que aquest dissabte es convertirà en la nova alcaldessa de la població. Pérez suma, d'aquesta manera, el seu tercer revés electoral amb el PP després de no entrar al Parlament i tampoc no aconseguir-ho al Congrés el passat mes d'abril.

