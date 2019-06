Barcelona assigna d'ofici 60 places de P3 i 169 de primer d'ESO

El Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) ha assignat d'ofici un total de 60 places a P3 i 169 a primer d'ESO, xifres que suposen un descens respecte al curs passat. El 99,52% de les famílies -12.427- han obtingut plaça a les opcions sol·licitades en la preinscripció de P3 -el 93,26% en la seva primera opció-, de les quals el 98,81% ho van fer en el procés ordinari de preinscripció i el 0,7% en l'ampliació de sol·licitud.Les assignacions d'ofici han estat 60, una xifra que representa un 56,3% menys que el curs anterior, quan van ser 137 famílies, i d'aquestes 44 han estat a centres públics, ja que només havien demanat escola pública en les seves opcions i 16 a concertats, que havien contemplat aquest tipus de centres en les seves opcions.De les 44 famílies assignades a centres públics, una és de fora de la ciutat i la resta s'han distribuït 27 a la mateixa zona d'escolarització i 16 fora d'ella. De les 16 fora de la zona d'escolarització, quatre són els primers a la llista d'espera d'un centre demanat en primera opció, dues han estat assignats a un centre situat a menys d'un quilòmetre de la residència i 10 aniran a un centre que supera aquesta distància.El Consorci ha recordat que ha obert quatre grups addicionals i ha incrementat ràtios en sis zones d'escolarització per donar resposta a les zones on la demanda ha superat l'oferta.Pel que fa a l'educació secundària, el 97,56% de les famílies -6.775- que es van preinscriure per primer d'ESO han obtingut plaça a les opcions sol·licitades: el 96,45% en el procés ordinari de preinscripció i l'1,11% en l'ampliació de sol·licitud. Un total de 169 famílies, un 2,44% de la demanda, han estat assignades d'ofici, fet que suposa un 28,7% menys que el curs anterior quan van ser 237.De les 169 sol·licituds assignades d'ofici, 57 ho han estat a centres públics, i el Consorci ha destacat que les que van optar per només escola pública van presentar una sol·licitud molt reduïda en nombre de centres. El CEB ha afirmat que es van obrir cinc grups addicionals de primer d'ESO i increments de ràtio -de 30 a 31- en vuit zones d'escolarització.El Consorci ha assegurat que en el procés de preinscripció ha rebut un total de 32 sol·licituds d'informació, s'han fet un total de 18 reunions territorials i 22 amb associacions de mares i pares. Aquest dijous s'ha iniciat el període de reclamacions, i a partir del 3 de juliol es disposarà de les dades de matrícula i es coneixeran les vacants reals en cada centre.

