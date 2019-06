VÍDEO Forn compleix els tràmits com a regidor a l'Ajuntament de Barcelona

Quim Forn, cap de files de Junts per Catalunya a Barcelona, ha arribat cap a les 16.22 hores d'aquest divendres a l'Ajuntament des de la presó de Brians 2 per presentar documents sobre la declaració de béns i activitats, indispensables per recollir la seva acta.Quan acabi els tràmits al consistori, serà conduït de nou a Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, presó a la qual va ser traslladat des de Soto del Real aquest dijous.L'exconseller i extinent d'alcalde tornarà al consistori aquest dissabte per participar en el ple de constitució i investidura de l'alcalde. Després serà traslladat una altra vegada a la presó madrilenya, tal com ha ordenat el Tribunal Suprem.Betevé ha enregistrat les imatges de l'arribada de Forn a l'Ajuntament de Barcelona:

