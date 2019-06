Les bases dels comuns avalen que Colau sigui alcaldessa de la mà del PSC i amb els vots de Valls

Ada Colau tornarà a ser alcaldessa de Barcelona. Els inscrits de Barcelona en Comú han donat llum verda a l'aposta de la direcció del partit i han avalat que Colau sigui investida alcaldessa aquest dissabte de la mà del PSC i amb els vots dels tres regidors de la candidatura de Manuel Valls fruit del compromís de formar un govern municipal amb els socialistes.En les 29 hores que ha durat el període de consulta han votat 4.042 persones, un 40,4% del cens. Un total de 2.887 inscrits han votat favorablement a l'opció plantejada per la direcció, l'equivalent a un 71,43%. D'altra banda, 1.155 vots, un 28,6% del total, han rebutjat pactar amb el PSC i acceptar l'oferta de Valls. És el percentatge més alt de participació registrat fins ara a les consultes internes de Barcelona en Comú, tot i ser la que menys temps de votació ha permès.Així doncs, la direcció veu com malgrat el tancament de files per pactar amb el PSC i acceptar els vots de Valls, gairebé un terç dels votants haurien preferit arribar a un acord de govern amb ERC.El 2017 les bases dels comuns també van ser cirdades a participar en una consulta interna, en aquella ocasió per decidir si el partit havia de trencar el pacte de govern que mantenia amb el PSC a Barcelona, després que els socialistes donessin suport a l'aplicació de l'article 155. Aleshores van votar 3.800 persones, el 54% de les quals van mostrar-se favorables a la ruptura.L'alcaldessa en funcions, Ada Colau, ha reconegut que l'escenari d'investidura no és el "desitjat" però considera que l'"aval contundent" de les bases li permet presentar candidatura "amb més força". "Ja no és decisió d’una petita part del col·lectiu, sinó de moltes més persones", ha apuntat.Amb els resultats a la mà, Colau ha negat qualsevol possibilitat de valorar la proposta que aquest divendres ha posat sobre la taula Ernest Maragall per partir-se l'alcaldia durant el pròxim mandat. La líder dels comuns assegura que no han rebut cap oferta formal i interpreta les declaracions de Maragall com una voluntat d'interferència en el procés de consulta interna.Colau, però, confia que la negativa a pactar amb ERC no influirà en les possibilitats d'entesa amb els republicans durant el mandat. "Volem prioritzar les forces d'esquerres, per les coincidències amb el model de ciutat", ha dit. Pel que fa al suport de Valls en la investidura, l'alcaldessa en funcions ha insistit que els vots dels tres regidors de l'exprimer ministre francès no faran moure "ni un mil·límetre" els postulats de Barcelona en Comú.L'aval de les bases arriba després que la direcció dels comuns es pronunciés públicament pel pacte del PSC i el suport de Valls des del moment d'activar la consulta interna als 10.000 inscrits. Colau va deixar clar que si preferia una aliança amb el PSC és perquè és la via per retenir l'alcaldia. Va assegurar que l'oferta de Valls havia generat dubtes a la direcció i reconeixia que l'escenari no era l'ideal, però està disposada a encaixar la fotografia incòmoda de la investidura per poder mantenir el càrrec.L'alcaldessa en funcions ha insistit en les darreres hores que els vots de l'ex-primer ministre francès seran "regalats" i que, per tant, no tindran afectació en el projecte que pretén impulsar. Amb tot, tal com va avançar NacióDigital , Valls havia demanat al PSC un pacte previ amb els comuns com a condició per votar favorablement la investidura de Colau. L'acord finalment no es firmarà, però aquest dijous Jaume Collboni ja va aclarir que es conformava amb el "compromís explícit" de Colau La líder dels comuns va aparèixer novament aquest dijous a la tarda amb la votació de la militància ja en marxa a través d'un vídeo publicat a les xarxes per demanar a les seves bases l'aval a l'aposta de la direcció del partit. "La clau està en l'alcaldia" , assegurava. Colau defensa que més enllà del valor simbòlic i executiu, ser alcaldessa és garantia de disposar de capacitat executiva per impulsar "polítiques valentes". Un element indispensable per "mantenir i consolidar" l'acció política que el seu govern ha dut a terme durant l'actual mandat.El resultat de la consulta tanca tres setmanes de partida de pòquer que ha capgirat l'escenari que es preveia la nit del 26 de maig, quan Ernest Maragall va guanyar les eleccions per uns 5.000 vots. Fins a aquest dimecres, els comuns han defensat que volien un govern tripartit amb el PSC i ERC que s'ha mostrat inviable des del primer moment pels vetos creuats. Segons els republicans, aquest era només un “artifici” de Colau per acabar forjant una aliança amb els socialistes, una operació que els republicans insisteixen que no seria possible sense la intervenció de Manuel Valls en la investidura.Tot i que els republicans han ofert un govern repartit al 50% i amb un colideratge de Colau amb l'alcaldia de Maragall i que fins i tot en les darreres hores ERC s'ha mostrat disposada a explorar un repartiment de l'alcaldia, la direcció dels comuns ja va manifestar, des del moment d'activar la consulta, que la seva preferència era pactar amb el PSC un cop constatat el fracàs del tripartit. La lectura que s'ha fet a nivell intern és que els comuns, després dels mals resultats territorials del 26-M, queden abocats a repensar-se i que qualsevol decisió que es prengui a Barcelona tindrà repercussions. "Tant per tant, millor afrontar-ho des de l'alcaldia", expliquen fonts coneixedores de la deliberació de la direcció.El president del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrat els resultats de la consulta interna dels comuns i ha demanat un govern "de corresponsabilitat" en relació al repartiment de les competències.Per Collboni, la decisió dels comuns permetrà prioritzar les polítiques "socials, progressistes i d'esquerres" i garantirà qie Barcelona no quedi "subordinada" al procés independentista.ERC també ha sortit al pas del resultat de la consulta dels comuns i el president de la federació republicana a Barcelona, Pau Fabregat, ha avisat que si la investidura de Colau es consuma, s'obrirà un "període de desconfiança" envers Barcelona en Comú.Fabregat ha valorat que els comuns han acceptat els vots de Valls a canvi "d'una cadira" i ha posat en dubte que el resultat de la consulta interna satisfaci la voluntat dels votants de Barcelona en Comú el 26-M. "Dubtem molt que estiguin contents", ha dit.Fabregat també ha acusat de "poc transparent" l'equip negociador dels comuns i ha vaticinat que els vots de Valls per fer alcaldessa Colau no seran a canvi de res, sinó que comportaran "nous gestos".

