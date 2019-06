Un pacte de govern entre PSC, comuns i ERC torna a apartar el PP de l'alcaldia de Castelldefels

A poques hores del ple d'investidura de demà dissabte, el PSC (6 regidors), Movem En Comú Podem (4 regidors) i ERC (4 regidors) han tancat un acord per governar plegats a Castelldefels (Baix Llobregat) els pròxims quatre anys. D'aquesta manera, i per segon mandat consecutiu, el popular Manu Reyes, guanyador dels comicis amb vuit regidors, es quedarà de nou a l'oposició.L'acord preveu que l'actual alcaldessa en funcions, la socialista Maria Miranda, ho continuï sent tot el mandat i que els caps de llista dels Comuns, Candela López, i ERC, Jordi Maresma, siguin primer i segon tinent d'alcalde respectivament.L'acord suposa la reedició del pacte signat per les tres forces el 2015, en aquell moment amb el suport extern dels dos regidors de CiU que finalment van entrar a l'equip municipal, i que ara queda fora.En un comunicat, les tres formacions destaquen que dos de cada tres veïns de Castelldefels es van manifestar el 26-M a favor d'una ciutat "inclusiva, sostenible, educadora i feminista", i que la nova majoria ha de treballar per consolidar les polítiques progressistes empreses durant l'anterior mandat.

