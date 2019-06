El Parlament amplia fins als 23 anys la prestació a joves extutelats

El ple del Parlament ha aprovat per unanimitat aquest divendres una proposició de llei dels comuns per reformar la Llei de prestacions socials de caràcter econòmic per ampliar les prestacions als joves extutelats fins als 23 anys i no fins als 21, com passa actualment. Aquesta iniciativa modifica la llei perquè la prestació als joves extutelats es pugui rebre entre els 18 anys i fins als 23 i estableix que aquesta ajuda la poden rebre els joves que hagin estat tutelats com a mínim durant un any i que segueixin un programa d'inserció.També defineix que als 21 anys la Generalitat haurà de realitzar una avaluació individual dels extutelats que rebin la prestació per garantir si estan complint els objectius del programa d'inserció. A més, estableix les causes d'extinció d'aquesta prestació: dur a terme una activitat laboral remunerada amb una retribució igual o superior a una vegada i mitja la renda de suficiència; abandonar el programa d'inserció o no seguir les seves pautes; complir 23 anys, i deixar de viure d'una manera autònoma i fora del nucli familiar.

