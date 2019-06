Scytl es defensa i garanteix la netedat de les eleccions a la Cambra

Guerra de comunicats a poques hores del traspàs de poders a la Cambra de Comerç de Barcelona. Scytl, l'empresa que va tenir cura del sistema de vot electrònic en les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona , ha sortit al pas de les acusacions que aquest mateix divendres li han llançat des de les candidatures de Carles Tusquets i Ramon Masià , que asseguren que es van produir "irregularitats invalidants" en el procés i reclamen que s'anul·li el contracte amb Scytl. En un comunicat, l'empresa afirma que "s'han complert tots i cadascun dels punts recollits en el plec i en les normatives vigents".Scytl recorda que "la junta electoral de les Cambres va decidir auditar diversos vots per garantir la legalitat del procés" i, en contra del que asseguren les candidatures de Tusquets i Masià, "en cap cas s'ha vulnerat el caràcter secret del procés electoral. S'ha garantit en tot moment l'anonimat del vot i protegit la privacitat dels votants, ja que és totalment impossible reconstruir el vincle entre el sentit del vot emès i l'elector"."El sistema de vot per internet que es va emprar en les eleccions a les cambres -argumenta Scytl- ha implementat mesures de seguretat avançades" que asseguren "la confidencialitat i anonimat del vot i la integritat i transparència del procés". Scytl es fa forta en què ha complert els requisits del plec i les normatives autonòmica i estatal. Precisament des de les candidatures de Tusquets i Masià s'incideix en els errors comesos per l'empresa especialitzada en vot electrònic, convençuts que aquí hi ha una via d'aigua per deslegitimar el procés electoral.Les eleccions a la Cambra de Comerç porten cua. El procés electoral ha estat ple de sorpreses i ensurts -per uns més que per altres- i el resultat ha caigut com una llosa sobre els sectors que tradicionalment governaven la Cambra. Dilluns vinent, està previst que el ple cameral elegeixi el nou comitè executiu i a Joan Canadell com a nou president. La seva candidatura, Eines de País, disposa de 31 dels 60 membres del ple. Però la nova etapa engegada a la Cambra haurà d'avançar per un camí pedregós. Aquest divendres, el bufet d'advocats Maresca ha explicat els recursos i requeriments presentats per un grup d'electors -molts d'ells vinculats a les candidatures de Carles Tusquets i Ramon Masià- per suposades "irregularitats invalidants" que s'han produït en el procés electoral, entre elles l'anul·lació de centenars de vots.L'advocada Mercedes Cuyàs ha explicat que han presentat contra el procés electoral recursos d'alçada i contenciós-administratiu per vulneració de drets fonamentals, així com requeriment al Consell de Cambres de Catalunya, davant el fet que el sistema de vot electrònic no ha garantit la transparència, netedat i privacitat del sufragi. En el recurs d'alçada, es reclama, com a mesura cautelar, que s'ajorni el ple de dilluns i que s'anul·li el procés electoral.El vot a la Cambra ha estat aquest cop per sistema electrònic en la seva totalitat, del 2 al 7 de maig, i per vot electrònic presencial el 8 de maig. Hi va haver un total de 19.911 vots, més de 16.000 per vot remot. L'Estat té competència sobre legislació marc en les eleccions camerals, però la Generalitat va aprovar un decret per regular les eleccions. La Generalitat va encarregar-se de licitar les adjudicacions a les empreses organitzadora de l'elecció (l'empresa Scytl) i auditora.L'advocada Mercedes Cuyàs ha informat de les possibles "irregularitats" en el procés. La Junta Electoral Central va proclamar els candidats electes. Ha afirmat que s'ha produït "vulneració de drets fonamentals" de candidats i electors, de la legalitat ordinària i del procés d'adjudicació del contracte a Scytl, que està sotmesa a la Llei de Contracte Públic.Segons l'advocada Cuyàs, Scytl ha incomplert "obligacions essencials" establertes en les condicions del contracte. El bufet ha presentat un recurs contenciós-administratiu especial de protecció de drets fonamentals, un requeriment al Consell General de Cambres de Catalunya i un recurs d'alçada davant el departament d'Empresa i Coneixement.Cuyàs ha explicat que, pel que fa a drets fonamentals, s'ha vulnerat el dret a la igualtat davant la llei, a la igualtat en l'aplicació de la llei, a la igualtat en l'accés als òrgans de la Cambra i de prohibició de la discriminació. L'advocada s'ha referit a la dificultat de comprensió de la complexitat del sistema electoral que han manifestat diversos votants. S'ha referit a col·lectius de xinesos i pakistanesos, que podien votar i no tenien l'obligació de conèixer els idiomes oficials.Si el tribunal considera que hi ha hagut violació de drets fonamentals, s'anul·larien els actes que han provocat l'elecció. Seria el tribunal el que decidís l'abast dels actes anul·lats, si afectaria a tot el procés o només a algunes vocalies.El recurs d'alçada posa l'accent en el suposat incompliment de la legalitat ordinària (la llei bàsica de l'Estat), que mai ha anul·lat el vot per correu, que ha estat eliminat en el procés cameral. Una altra norma bàsica incomplerta va ser la regulació dels requisits perquè sigui vàlid el vot electrònic. Cuyàs ha recordat que el mateix decret de la Generalitat 175/2018 ha estat incomplert.S'han demanat mesures cautelars a la conselleria, que implicaria ajornar la presa de possessió de la nova executiva de la Cambra. Cuyàs ha assegurat que la decisió de suspendre el ple de dilluns és "menys perjudicial" per l'interès general. Les decisions que es prenguin per part de la nova cúpula no serien fermes mentre no es resolgués el recurs, ha afegit l'advocada. En el recurs d'alçada, es demana que s'anul·li tot el procés i es convoquin unes noves eleccions a la Cambra.El requeriment al Consell General de Cambres exigeix que es torni a votar electrònicament per garantir la transparència, fiabilitat, integritat i privacitat, i s'abstingui de pagar a l'empresa Scytl. El bufet reclama l'anul·lació del contracte a Scytl, el que tindria conseqüències evidents pel que fa al procés electoral a la Cambra de Comerç.S'hauria produït, segons els advocats, un incompliment manifest de l'autentificació robusta, que és el sistema que blinda la privacitat i netedat del procés electoral. Això significa que ha d'haver una doble encriptació en el moment de votar per mantenir segura la identificació del votant. Una condició que es dona en el vot electrònic presencial, però no en el remot, en què no es lliura un codi d'un sol ús al votant. Aquest fet ha provocat nombroses anul·lacions de vot.

