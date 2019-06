El Parlament cita dilluns Florentino Pérez i Gonzalo Gortázar a la comissió d'investigació del projecte Castor

La Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor del Parlament ha citat per al proper dilluns, 17 de juny, el president de l'empresa ACS, Florentino Pérez, i el conseller delegat de Caixabank, Gonzalo Gortázar, com a testimonis. També ha convocat l'exregidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Vinaròs Javier Balada; el regidor de Foment de l'Activitat Econòmica del mateix municipi, Domènec Fontanet; el president del consell d'administració d'Escal UGS, Recaredo del Potro; el propietari de l'empresa Río Cenia, Mariano Suñer, i el conseller delegat del Banc Santander, José Antonio Álvarez.Els citats estan obligats a comparèixer quan son requerits per una comissió parlamentària ja que, segons el reglament del Parlament, si desatenen la citació, la cambra n'informarà Fiscalia perquè inicie el procediment penal que correspongui.

