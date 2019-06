Nou atac mortal d'un os al Pallars, ara a Alós

Poques hores després de conèixer l' atac mortal de l'os Goiat a un ramat del Pallars Jussà , avançat aquest dijous per, un ramader d’Isil ha denunciat un atac d’os al ramat agrupat d'Alós i Isil, amb el resultat d'una ovella morta a Moredo. L'atac es va produir el passat 9 de juny i en aquest cas ni els tres gossos de vigilància ni el tancat elèctric van evitar que l'os matés una ovella.Els ramaders lamenten que cada cop hi ha més ossos al Pirineu i que mentre ara se centren tots els esforços a controlar Goiat, hi ha altres plantígrads que també "fan mal". Aquests ramaders critiquen que ara "sembla que tot és culpa de Goiat". L'atac a Alt Àneu no va ser obra de Goiat i ara s'ha reforçat la tanca perimetral per evitar més danys.Aquest mateix dilluns els ramaders del Pallars Sobirà ja alertaven de la presència de Goiat a les muntanyes de la Vall d'Àssua i denunciaven que casualment aquesta zona s'havia tret de l'agrupament de ramats com a mesura de prevenció. Ara, els ramaders de la vall d'Isil també es fan sentir i diuen que mentre tots els ulls es posen en Goiat hi ha altres ossos pel Pirineu que també "fan mal".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor