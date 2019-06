El Suprem multarà Puigdemont i Comín per actuar amb «mala fe processal» contra la JEC

La sala contenciosa del Tribunal Suprem multarà els eurodiputats electes Carles Puigdemont i Antoni Comín i la coalició electoral Lliures per Europa per considerar que han actuat contràriament a la "bona fe processal" en un cas que afecta la Junta Electoral Central (JEC). La defensa de Puigdemont, exercida per Gonzalo Boye, va presentar un escrit on demana a la sala que la reunió de la JEC on s'havien de proclamar els resultats de les eleccions europees fos pública. L'òrgan electoral s'hi va negar argumentant que es "limitava" a fer el que li marcava la llei electoral.L'alt tribunal creu que "no existeix la més mínima aparença de bon dret" per acceptar la petició perquè "no hi ha cap perjudici" perquè la reunió no fos pública, i acorda obrir peça separada per multar-los.El 10 de juny, la JEC va respondre una petició de la coalició Lliures per Europa on demanava que la reunió del dia 13 –on es proclamaven els candidats- fos pública i en presència de representants de les llistes. La junta diferenciava el que s'havia de fer en aquesta reunió d'un "escrutini general" i deia que aquest ja s'havia fet en les juntes provincials i que ara es "limitaven" –segons estableix la llei electoral- a fer el recompte a nivell estatal i atribuir els escons corresponents a cada candidatura i proclamar els electes.Davant de la negativa de la JEC, els dos eurodiputats van recórrer al Suprem i van demanar que fallés d'urgència contra la decisió de la junta. El Suprem, però, no només denega la mesura cautelaríssima que sol·licitaven Puigdemont i Comín sinó que acorda obrir una peça separada per multar-los.I carrega contra l'intent de la defensa de Puigdemont i Comín per considerar que actua "contrari a la mala fe processal". "Estem davant d'actes ferms que ja han tingut lloc i per tant no es pot considerar cap mesura cautelar sobre els mateixos", escriuen els magistrats a la resolució de la que ha estat ponent Celsa Pico.

