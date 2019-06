El PSC veu «impossible» un pacte amb ERC i la CUP a Reus i acosta Pellicer a l'alcaldia

Reus 2019 Totes les dades Cens total: 71.714 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 43.532 60,70% Abstencions: 28.182 39,30% Vots nuls: 179 0,41% Vots en blanc: 295 0,68% Partit Vots % Regidors

El PSC de Reus ha tancat la porta aquest divendres a un pacte amb ERC i la CUP per desbancar Carles Pellicer, i ha anunciat que els sis regidors socialistes votaran el seu propi cap de llista, Andreu Martín. Després que dijous a la nit els republicans deixessin el futur dels pactes en mans d'una negociació entre ERC i Junts per Catalunya en clau nacional , el PSC s'ha plantat davant la possibilitat que Reus sigui "moneda de canvi". "El pacte d'esquerres és un escenari impossible i irreal", ha etzibat el cap de llista, Andreu Martín.A més, els socialistes han constatat que ja "no hi ha temps" per tancar cap acord i han emplaçat la resta de partits a negociar a partir de dilluns. La decisió aplana el camí a la investidura de l'actual alcalde en funcions, Carles Pellicer, de Junts per Reus.

