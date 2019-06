JxCat i ERC rubriquen una entesa de govern a la Seu d'Urgell que aparta el PSC de l'alcaldia

Jordi Fàbrega, líder de Junts per la Seu. Foto: Junts per la Seu

Seu d'Urgell, La 2019 Totes les dades Cens total: 8.882 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 5.656 63,68% Abstencions: 3.226 36,32% Vots nuls: 43 0,76% Vots en blanc: 64 1,14% Partit Vots % Regidors

Les candidatures de Junts per la Seu i ERC han arribat a un acord per governar a la Seu d'Urgell i evitar que l'alcaldia passi a mans d'Òscar Ordeig, el candidat socialista que va guanyar les eleccions, amb sis regidors.El post-convergent Jordi Fàbrega i el republicà Francesc Viaplana han mantingut una reunió aquest dijous per rubricar l'acord de govern que farà possible la suma dels cinc regidors de Junts i els quatre d'ERC (nou dels 17 regidors, per sobre de la majoria absoluta). Fàbrega considera que aquesta entesa és "sòlida" per afrontar la governabilitat de la capital de l'Alt Urgell.Amb aquest pacte, la ciutat continuarà mantenint un alcalde independentista després que Albert Batalla fos el primer edil en les dues darreres legislatures. L'alcaldia serà repartida entre els dos líders independentistes. El primer l'ostentarà els primers 27 mesos i el segon al llarg dels 21 mesos restants.Les dues formacions han convocat una compareixença aquest divendres a la tarda per explicar els detalls del pacte.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor