Sánchez aspira a les abstencions de Cs i d'ERC per a la seva investidura

Pedro Sánchez aspira a ser investit tant amb l'abstenció de Ciutadans com amb la d'ERC. La portaveu del govern en funcions, Isabel Celáa, ha reclamat a Albert Rivera que tingui una actitud "constructiva" i no obstaculitzi la investidura. En el cas d'ERC, ha assegurat que no criticarà els republicans si se situen en una tessitura de desbloqueig però que en cap cas aquest gest serà fruit d'una negociació sinó d'una decisió del partit d'Oriol Junqueras.Celáa ha defensat que no té sentit bloquejar la investidura, que manté per a la primera quinzena de juliol, quan no hi ha cap alternativa de govern. "No es pot demorar més", ha demanat. De fet, ha insistit que l'abstenció seria "lògica" per part del partit d'Albert Rivera i que aquest posicionament "no prejutja" el tipus d'oposició que es faci posteriorment. De fet, ha argumentat que Cs va néixer amb vocació socialdemòcrata i de centre i que, si vol realment forjar pactes d'Estat, primer cal que hi hagi una "carretera" per vehicular-los. Preguntada pel govern de cooperació amb Podem, la portaveu del govern espanyol ha esquivat fer-hi referència.Just al principi de la seva intervenció, Celáa ha fet referència a la fi del judici al Tribunal Suprem tot subratllant que s'ha evidenciat que a Espanya hi ha "garanties processals plenes" i una "plena diferenciació de poders". "La política té el seu camí i la justícia el seu", ha afirmat tot concloent que ara és moment d'esperar la sentència. Seguint aquest mateix argumentari, sobre la prohibició de Junqueras a ser eurodiputat, s'ha limitat a dir que és el Suprem qui s'encarrega del destí dels presos preventius sense cap intervenció de la política.Celáa ha insistit que el govern del PSOE no ha abandonat la via política i no ha descartat la recuperació del diàleg un cop es constitueixi el nou executiu.

