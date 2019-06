JxCat ofereix a ERC repartir-se l'alcaldia per desactivar el pacte d'esquerres a Sant Cugat

L’alcaldessa de Sant Cugat en funcions, Carmela Fortuny, de JxCat, ha ofert formalment aquest divendres a ERC, en una roda de premsa a l'Ajuntament, compartir l'alcaldia per tal de continuar essent alcaldessa de la ciutat. Així, Fortuny, que va guanyar les eleccions, es partiria l'alcaldia amb Mireia Ingla, que va quedar en segona posició.Ho ha fet només vint-i-quatre hores abans del Ple d'investidura, i després que els partits d'esquerres hagin mantingut converses al llarg de les tres darreres setmanes per intentar bastir un govern alternatiu al de Junts per Sant Cugat.Tot i que encara és una incògnita si aquestes converses han arribat a bon port i, per tant, si hi haurà un govern d'esquerres a Sant Cugat liderat per ERC i amb el concurs del PSC i la CUP, Carmela Fortuny ha explicat que ha ofert a l'alcaldable d'ERC, Mireia Ingla, repartir-se l'alcaldia.Fortuny ha afirmat que ho fa perquè considera que és el "pacte natural" que s'ha de donar a la ciutat i per tal de garantir un govern sobiranista. A més, totes dues formacions sumarien 15 regidors, una majoria més que suficient per poder governar. Les direccions nacionals de JxCat i ERC van donar als grups locals la consigna de prioritzar els acords mutus.

