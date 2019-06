El PP seu al judici pel cas de la destrucció dels ordinadors de Bárcenas

El judici per la destrucció dels ordinadors de l'extresorer del PP Luís Bárcenas ha començat aquest matí al jutjat penal 31 de Madrid. Entre els acusats hi ha l'extresorera popular Carmen Navarro, l'advocat Alberto Durán, l'informàtic José Manuel Moreno i el PP, acusat penalment com a persona jurídica tot i que la Fiscalia demana exculpar-lo.Se'ls considera autors dels delictes d'encobriment i danys informàtics (el PP, només d'aquest segon delicte) per haver esborrat els discs durs dels ordinadors que l'extresorer va deixar a la seu del partit del carrer Gènova, un cop ja li van denegar l'accés a l'edifici.El jutge ha evitat l'entrada de càmeres durant la sessió i només ha permès unes imatges a l'inici de la vista. En el judici declararan com a testimonis dijous vinent l'exministra i exsecretària general del partit, Maria Dolores de Cospedal, i l'extresorer Luís Bárcenas, que sortirà de la presó per anar presencialment al jutjat madrileny.El judici es desenvoluparà en cinc sessions on els mitjans no podran ni fer imatges ni retransmetre so. A diferència del que ha passat amb el judici del procés, no es podran escoltar els interrogatoris als acusats ni tampoc als testimonis.

