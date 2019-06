El dibuix de Romeva per agrair la feina a l'advocat Andreu Van den Eynde

El pres polític Raül Romeva ha dedicat un dibuix al seu "amic i advocat" Andreu Van den Eynde, que ha estat l'encarregat de defensar-lo, a ell i a Oriol Junqueras, durant el judici. En la il·lustració, Romeva dibuixa l'advocat, molt aficionat a la música metal, tocant la guitarra i li atribueix el vers: "Este juicio es una oportunidad, yeah!".La frase la va dir Van den Eynde en la presentació de les conclusions, apel·lant a la responsabilitat del tribunal per emetre una sentència que contribueixi a solucionar la qüestió del procés i no pas a agreujar-ho. De fet, la defensa dels dos dirigents d'ERC va aprofundir en la necessitat de retornar la pilota al camp de la política, "d'on no hauria d'haver sortit mai".El dibuix arriba dos dies després de la fi del judici. Després de quatre mesos i 52 sessions, Raül Romeva està acusat de rebel·lió i malversació, i s'enfronta a una pena de 16 anys de presó juntament amb la resta de consellers empresonats. Per la seva banda, Oriol Junqueras és per qui es demana una pena més gran: 25 anys. Jordi Sánchez, Jordi Cuixart i Carme Forcadell s'enfronten a 17 anys de presó.

