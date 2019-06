Maragall ofereix a Colau compartir l'alcaldia si renuncia als vots de Valls

Oferta d'última hora d'Ernest Maragall a Ada Colau. El candidat d'ERC i guanyador de les eleccions obre la porta a compartir l'alcaldia amb la líder dels comuns si retira la seva candidatura a ocupar el càrrec i renuncia als vots de Manuel Valls. En aquests termes s'ha expressat Maragall des del Parlament quan queda tan sols un dia per a la constitució de l'Ajuntament sorgit de les eleccions i per triar alcalde o alcaldessa. "Estic disposat a posar el comptador a zero", ha apuntat el dirigent republicà."Si vostè creu que [compartir l'alcaldia] és seriós i té possibilitat de concretar-se, posem el comptador a zero. Anunciï formalment que descarta ser alcaldessa amb els vots de Valls i digui-ho amb tota claredat. Seiem junts personalment i parlem de tot. Tornem on ho vam deixar la proposta inicial, amb un acord programàtic de totes les matèries", ha assenyalat Maragall, dirigint-se directament a l'alcaldessa en funcions.Les paraules de Maragall arriben quan ja està en marxa la consulta interna dels comuns, que pregunta als inscrits si prefereixen un pacte amb el PSC amb Colau com a alcaldessa o bé un acord amb ERC que situï el candidat republicà al càrrec. Segons Maragall, el fet de compartir l'alcaldia hauria d'haver sortit de les files de Barcelona en Comú, que és qui va quedar segona a les eleccions, i ha indicat que no s'ha tractat en cap moment de les negociacions, que no han fructificat pràcticament des del principi.En aquest sentit, però, Maragall ha indicat que es podria tornar al "contingut programàtic" que es va fer arribar per escrit als comuns. "Si aposten per negociar seriosament, posem el comptador a zero. Si no, que quedi clar que [posar damunt la taula compartir l'alcaldia per part dels comuns] és una nova argúcia defensiva per justificar l'injustificable, que és mantenir la governació amb Valls", ha apuntat.La sessió parlamentària d'ahir va constatar la voladura de ponts entre l'independentisme i els comuns arran de Barcelona . Sergi Sabrià, president del grup parlamentari d'ERC, va assenyalar que l'acord per obtenir els vots de Valls "perseguirà sempre" Colau, mentre que Junts per Catalunya (JxCat) va acusar l'alcaldessa en funcions de sumar-se a la "festa del 155".Els comuns, per la seva banda, han atribuït el suggeriment de Maragall al "nerviosisme" i la "tensió" i no a una proposta real per valorar. La tinent d'alcaldia en funcions Janet Sanz ha assegurat que si els republicans haguessin tingut realment la voluntat de compartir l'alcaldia ho haguessin proposat formalment, amb la qual cosa ho atribueixen a la "gesticulació" i a un intent d'influir a la consulta interna dels comuns. "Demanem respecte pel nostre procés intern", ha dit Sanz.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor