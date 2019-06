Així funciona «Invulnerables», la iniciativa contra la pobresa i exclusió social infantil

A Catalunya hi ha més de 300.000 nens i nenes en situació de vulnerabilitat. A través de la iniciativa Invulnerables -una col·laboració publicoprivada entre l'Obra Social La Caixa, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la Fundació Barça-, arrenca una campanya per aconseguir que les criatures en situació de pobresa i exclusió social aquest estiu puguin anar de colònies i campaments . "Treballem perquè aquests milers d'infants i famílies, siguin quins siguin els seus orígens, tinguin les mateixes oportunitats que els altres", afirmen des de l'Obra Social La Caixa.L'objectiu d'Invulnerables és garantir la igualtat d'oportunitats entre els menors, i que aquests no arribin a l'edat adulta en situació desfavorida. Per a fer-ho possible, el programa compta amb una acollida personalitzada i un pla de treball integral del nen i l'entorn familiar, sempre des del treball en xarxa.Invulnerables està dirigida a famílies en risc o en situació d'exclusió social. Aquestes hi arriben derivades per una taula de treball on hi participen serveis socials i entitats del tercer sector. Es tracta de famílies amb fills que tenen fins a 18 anys i que presenten necessitats socials bàsiques no cobertes. El programa s'estén arreu de Catalunya: Ripoll, Figueres, Salt, Manlleu, Girona, Lloret de Mar, Manresa, Lleida, El Vendrell i Tortosa. El programa vol ser una suma de territoris i de sectors de la societat diversos, des d'empreses a entitats socials, administracions i particulars.

