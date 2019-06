Guanyem i ERC rebutgen donar l'alcaldia de Badalona al PSC i Albiol és més a prop de governar

Guanyem i ERC, agrupats en la coalició Badalona Valenta, votaran a favor de la investidura de Dolors Sabater en el ple de constitució de l'Ajuntament de Badalona d'aquest dissabte. Sabater, però, no recuperarà l'alcaldia i si no hi ha un acord d'última hora entre la coalició i els socialistes, la vara serà per Xavier García Albiol, que va guanyar les eleccions del 26-M amb el PP.La decisió de municipalistes i republicans arriba després que les dues forces celebressin ahir les seves respectives assemblees i també després de dues setmanes de converses amb els socialistes per intentar barrar el pas a Albiol. Aquest divendres, en una roda de premsa a l'Ajuntament, Sabater i Oriol Lladó (ERC) han criticat el "bloqueig" del PSC i han instat el partit d'Álex Pastor a arribar a un acord d'última hora, abans que aquest dissabte a les 12 se celebri el ple de constitució.La Badalona Valenta fins i tot s'ha mostrat disposada acceptar una partició de l'alcaldia en dos períodes de dos anys durant el pròxim mandat. Una possibilitat que Sabater ha assegurat que ja han posat sobre la taula dels socialistes. "No és que no s’hagin mogut, és que no han dialogat ni han explorat possibilitats".Municipalistes i republicans havien justificat concórrer plegats a les eleccions per evitar que Albiol tornés a ser alcalde. El popular, però, té tots els números per accedir al càrrec i Sabater i Lladó en responsabilitzen el PSC. "Són ells que hauran de donar explicacions a la ciutadania", ha sentenciat el republicà.Sabater ha assegurat que la coalició manté la porta a oberta a un acord amb el PSC "fins a l'últim moment", però reconeix que aquesta possibilitat és, ara com ara, "gairebé impossible". "Nosaltres hem estat generosos però no ens han volgut escoltar", ha defensat l'exalcaldessa.Des de l'inici de les converses, el PSC ha insistit que l'alcaldia havia de ser per Pastor, tot i haver obtingut sis regidors a les eleccions, un menys que la Badalona Valenta. En aquest sentit, Lladó ha recordat que la Badalona Valenta va ser la llista d'esquerres més votada a les municipals i ha apel·lat a la "responsabilitat" del PSC per formar un govern progressista que barri el pas a Albiol. "Van començar les converses amb una posició que feia impossible arribar a un acord", ha argumentat Lladó.Amb les cartes sobre la taula a menys de 24 hores del ple d'investidura, el que és segur és que els set regidors de la Badalona Valenta votaran la candidatura de Sabater a l'alcaldia i comptaran amb el suport del regidor de Junts per Catalunya, David Torrents.Sabater doncs, compta amb només vuit vots, lluny de la majoria absoluta de 14 al ple badaloní. L'única opció per evitar que Albiol sigui alcalde passa perquè el PSC canviï la seva postura i s'avingui a votar l'exalcaldessa.Mentrestant, Badalona en Comú, que va obtenir dos regidors a les municipals, manté la seva equidistància entre la coalició i els socialistes. Els comuns van supeditar el suport a Sabater o Pastor a un acord previ entre la Badalona Valenta i el PSC, que fins ara no s'ha produït. La seva cap de llista, Aïda Llauradó, ha comparegut aquest divendres en roda de premsa a l'Ajuntament per demanar una reunió d'urgència a tres bandes amb l'objectiu de desbloquejar la situació. La representant dels comuns, però, ha evitat posicionar-se a favor d'un o altre candidat.Si res no canvia, doncs, demà hi haurà com a mínim tres candidatures a la investidura. Sabater, Pastor i Albiol es aspiren a l'alcaldia però és el popular qui ho té millor per tornar a liderar el govern municipal.

