L'AMI manté el jurament per la república catalana tot i l'avís de la Junta Electoral

L'Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha apuntat que la fórmula proposada als regidors sobiranistes perquè prometin o jurin el càrrec "per la república catalana" no substitueix la que preveu la llei orgànica de règim electoral general (LOREG) i que és "complementària". Ho ha explicat el president de l'AMI, Josep Maria Cervera, després que la Junta Electoral Central (JEC) advertís dilluns als regidors electes que han d'acatar la Constitució per accedir al càrrec . A més, Cervera ha apuntat que la JEC "no és competent" amb la presa de possessió dels regidors.L'entitat s'ha reunit aquest divendres al matí amb el president de la Generalitat, Quim Torra, per presentar la campanya perquè els regidors prenguin possessió amb aquesta fórmula en la constitució dels ajuntaments aquest dissabte, després de jurar o prometre "per imperatiu legal". Segons Cervera, a la reunió, en què també han assistit els vicepresidents de l'entitat Annabel Moreno –alcaldessa d'Arenys de Mar- i Eudald Calvo –alcalde d'Argentona-, no s'ha parlat de quina ha de ser la reacció a la sentència del judici a l'1-O. Tot i això, sí que s'han emplaçat a mantenir una reunió en les pròximes setmanes per parlar de quina ha de ser la "resposta de país".La fórmula proposada, complementària amb el jurament que preveu l'article 108.8 de LOREG, diu: "Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant per la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada".

