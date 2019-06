El Govern ultima el pla per obrir delegacions als cinc continents

Un any després de l'arrencada del Govern, i sis mesos després de l'arribada d'Alfred Bosch a la conselleria d'Acció Exterior en substitució d'Ernest Maragall, la Generalitat ultima el pla que ha de permetre l'obertura de delegacions arreu dels cinc continents. El pla estratègic, que s'aprovarà previsiblement d'aquí a dues setmanes -finals de juny o principis de juliol, com a molt tard- s'aprovarà en una reunió del consell executiu i permetrà arrencar l'obertura de les oficines, que encara estan pendents de confirmació.Els delegats es triaran per concurs públic un cop creades administrativament les delegacions, de manera que no començaran a funcionar de manera immediata. Una de les prioritats de Maragall, primer, i de Bosch, després, ha estat reactivar l'aparell exterior de la Generalitat, que va ser escapçat per l'aplicació del 155. Hi haurà delegacions de nova creació que abarcaran més d'un país, a l'estil de l'oficina a l'Europa Central que es va obrir fa uns mesos. El conseller, abans de l'aprovació del pla, viatjarà a Mèxic i als Estats Units.El Departament atorga especial importància al desplaçament al país centreamericà, sobretot en clau de drets humans i descolonització. El viatge es produeix pocs mesos després de la declaració que va fer el Govern condemnant els abusos de la colonització , arran de la petició que havia llançat el propi govern mexicà a les institucions espanyoles, concretament a Felip VI.

