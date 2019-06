​El Govern reclama el trasllat «immediat» dels presos polítics a Catalunya

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha demanat el trasllat "immediat" dels líders independentistes presos a centres penitenciaris de Catalunya si no són posats en llibertat. "Que se'ls posi en llibertat o se'ls retorni a Catalunya de manera immediata", ha reclamat la consellera en una entrevista a Ràdio 4 A més, ha lamentat que se sotmeti el regidor electe de JxCat Joaquim Forn a un "doble trasllat" tenint en compte que el fan tornar a Soto del Real després de la constitució aquest dissabte del l'Ajuntament de Barcelona. Budó diu que afronta la sentència de l'1-O amb "optimisme i realisme" tot i que "fins ara les mostres de fiscalia i dels jutjats no són per poder ser optimistes".

