El Síndic es posa en contacte amb la Moncloa i la Generalitat per exercir de mediador

Després de la fi del judici de l'1-O, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha fet aquest divendres al migdia una apel·lació a tots els representants polítics, als grups parlamentaris i als governants a promoure un diàleg democràtic per trobar una solució pactada al conflicte constitucional: "És una apel·lació a la política", ha apuntat. I ha afegit que "estem davant d'una qüestió política que s'hauria d'haver resolt i s'ha de resoldre en clau política i que està afectat diversos drets fonamentals, entre ells els drets a la participació i a la llibertat". Ribó ha assegurat que cal "un diàleg constructiu, agosarat i imaginatiu" i s'ha ofert en la seva funció de mediació per promoure la conciliació per resoldre aquest conflicte polític.El Síndic ha afirmat que la vulneració del dret a la participació "està afectant el dret de tots els ciutadans a escollir els seus representants i també el dret dels que han estat escollits a dur a terme la seva tasca de representació". Ribó ha afegit que, per tant, "s'afecta el dret al sufragi actiu i passiu" i ha recordat que la legislació internacional en Drets Humans deixa clar que "no és suficient ser candidat, també s'ha de tenir el dret a exercir la representació".Ribó també ha assegurat que els 20 mesos de presó preventiva dels líders independentistes és "abusiva" i ha destacat que és "una vulneració aberrant dels drets fonamentals". Després d'afegir que "s'han usat tipus penals exagerats com al rebel·lió i la sedició" ha considerat que seria "un element positiu" la posada en llibertat de les persones vinculades al procés que es troben en presó provisional". En aquest sentit, ha recordat que l'opinió del Grup de Treball de Detencions Arbitràries de l'ONU han de tenir caràcter vinculat a l'Estat i, per tant, "s'hauria de donar un compliment immediat", ha afegit.Així, el Síndic ha apel·lat a tots els governants i representants elegits a construir una solució pactada i política per resoldre aquest conflicte. Ribó s'ha adreçat a tots els agents socials del país i ha enviat aquesta apel·lació al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al president del Govern espanyol, a la presidenta del Congrés dels Diputats, al Defensor del Poble espanyol, al Defensor del Poble europeu, a la comissària de Drets Humans del Consell d'Europa, a l'Alta Comissionada de l'ONU per als Drets Humans i a tots els membres de l'Institut Internacional de l'Ombudsman.Hi haurà ampliació

