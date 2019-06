Madrenas retindrà l'alcaldia a Girona després del fracàs del pacte d'esquerres

Girona 2019 Totes les dades Cens total: 66.893 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 43.548 65,10% Abstencions: 23.346 34,90% Vots nuls: 157 0,36% Vots en blanc: 243 0,56% Partit Vots % Regidors

ERC de Girona es manté ferma en l'aposta d'un tripartit independentista a la ciutat. L'assemblea de militants ha ratificat aquest dijous al vespre que un acord amb JxCat i Guanyem permetria que Girona tingués "un govern fort, unitari i independentista que no estigui supeditat al 155".Però als republicans tampoc se'ls escapa que falten poques hores per al ple d'investidura, i que no han rebut cap resposta per part de JxCat a un govern tripartit. Per això, davant d'aquest silenci, l'assemblea d'ERC Girona ha decidit proposar el seu cap de llista Quim Ayats com a candidat a l'alcaldia al ple d'aquest dissabte.D'aquesta manera, ERC posa en safata l'alcaldia a Marta Madrenas (JxCat), que va guanyar les eleccions amb nou regidors, ja que desactiva l'única opció que la podria fer fora del govern: un pacte d'esquerres, amb els republicans, Guanyem i el PSC, que sumaria 14 dels 27 regidors i aconseguiria la majoria absoluta.La proposta de presentar Ayats a l'assemblea d'ERC ha rebut el 95% dels vots dels militants. L'altra, que era votar en blanc, només ha comptat amb el 5% dels suports.Des d'ERC Girona també treuen ferro a les declaracions que ha fet el PSC, acusant-los de torpedinar el canvi a Girona, i les emmarquen dins les "habituals mesures de pressió per negociar".L'assemblea que ha fet ERC Girona, on hi han assistit una setantena de militants, ha servit per ratificar la proposta que Quim Ayats ja va fer pràcticament l'endemà mateix del 26-M. És a dir, que l'aposta dels republicans passa per defensar un pacte a tres conjuntament amb JxCat i Guanyem, que sumaria 19 dels 27 regidors que hi ha al ple.ERC, doncs, manté aquesta proposta. I subratlla que suposaria tenir "un govern fort, unitari, independentista i que no estigui supeditat al 155" a la ciutat. A més, durant l'assemblea, el partit també ha recordat que, sense deixar de tenir en compte la situació actual "amb presos polítics i repressió ideològica", ERC "continua treballant per un govern municipal que desencalli temes de ciutat i alhora defensi els drets polítics i socials".De totes maneres, els republicans ja admeten que d'aquí a dissabte la seva proposta no prosperarà. Perquè Guanyem es manté amb el pacte a dos (amb ERC) i busca l'aval del PSC per a la investidura. I perquè per part de JxCat, els republicans no han obtingut "cap resposta".L'executiva local d'ERC a Girona també ha volgut restar importància a les declaracions de la cap de llista del PSC, Sílvia Paneque, acusant Quim Ayats de ser "un soldat de partit" i l'únic responsable d'impedir el canvi d'esquerres a la ciutat. Segons els republicans, aquestes declaracions "és habitual que s'utilitzin com a mesures de pressió per negociar fins que no s'hagi constituït el ple municipal".Per últim, el partit ha recordat que, encara que no estigui disposat "a supeditar el govern municipal a determinades forces polítiques" –en clara referència al PSC- sí que vol seguir "treballant per a totes les ciutadanes i ciutadans de Girona". I que ERC sempre "estarà oberta a escoltar i parlar".

