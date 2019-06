El Suprem impedeix a Junqueras ser eurodiputat

El Tribunal Suprem no permet a Oriol Junqueras recollir l'acta d'eurodiputat. El tribunal del procés ha resolt a favor de la petició de la Fiscalia i ha denegat el permís perquè el líder republicà surti de la presó per jurar o prometre el càrrec davant la Junta Electoral Central.Els magistrats al·leguen que posaria en "perill irreversible" la fi del procés judicial atès que Junqueras hauria de viatjar a Brussel·les per prendre possessió del càrrec i que la pèrdua del dret de participació del processat no és "irreversible" sinó temporal.El Suprem apunta que la sortida de l'Estat implicaria "pèrdua del control jurisdiccional" i de la presó preventiva que afecta l'exvicepresident. També subratllen que la seu del parlament europeu és a Brussel·les, on hi viu "el processat en rebel·lia Carles Puigdemont" i on ha establert "la seu de la república catalana a l'exili".A més, diu que no es tracta d'una pèrdua "irreversible" del seu dret de participació sinó d'"un aplaçament temporal" i que, més endavant i segons quina sigui la sentència, "poden desaparèixer els obstacles" que li impedeixen tenir la condició d'eurodiputat.El tribunal ha fet cas a la fiscalia i no a l'advocacia de l'Estat, que sí volia que se li donés el permís per acreditar-se com a eurodiputat al Congrés ERC presentarà un recurs de súplica al Tribunal Suprem contra la decisió d'impedir que Oriol Junqueras prengui l'acta d'eurodiputat. Si no prospera, traslladaran la qüestió a Europa. Així ho ha anunciat el president parlamentari republicà, Sergi Sabrià, després de conèixer la decisió del tribunal. "Ho lluitarem tot i a tot arreu", ha assegurat.Sabrià ha titllat de "nou atemptat contra la democràcia" que es prohibeixi que Junqueras sigui eurodiputat quan no té els drets polítics suspesos i sense tenir en compte els resultats electorals i el vot dels ciutadans a les eleccions del 26 de maig.El dirigent ha subratllat que, malgrat els efectes de la judicialització, els independentistes "no desapareixeran" i seguiran "guanyant eleccions". Ha assegurat, a més, que la decisió del Suprem "pesarà durant molts anys" pel "mal" que està exercint sobre la democràcia.

